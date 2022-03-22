MOYSAD Yönetim Kurulu üyelerinden Ticaret Bakanı Muş'a ziyaret

MUŞ (AA) - Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u ziyaret etti.

MOYSAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen ziyarette derneğin yönetim kurulu üyelerinden Alpaslan Baki Ertekin, Davut Doğan, Metin Gültepe, Berna Gözbaşı, Mehmet Yayla ve Mustafa Kemal Kayalar yer aldı.

Görüşmede, sektörde artan maliyetlerin oluşturduğu fiyat baskısı ve özellikle ham maddeye üst üste gelen zamlar nedeniyle yaşanan sıkıntıların konuşulduğu öğrenildi.

"Sektörün tek fuar çatısı altında birleşmesinin önemini ifade ettik"

Açıklamada ziyarete ilişkin değerlendirmeleri yer alan MOYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, Bakan Muş'a derneğin çalışmaları ve sektörün sorunları ile ilgili bilgi verdiklerini bildirdi.

Ziyaretin oldukça verimli geçtiğini kaydeden Ertekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her zaman olduğu gibi sektörde birlik ve beraberliğin yeniden tesis edilmesinin önemine vurgu yaptık. Öncelikli hedefimiz olan fuar konusu alakalı beklentilerimizi paylaştık. Bakanımızdan İstanbul Fuar Merkezi alanında kapasite artırımı ile ilgili bir çalışma yapıldığı bilgisini öğrendik. Yönetim kurulu olarak sektörün ortak ve tek bir fuar çatısı altında birleşmesinin önemini ifade ettik."