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Motosiklet dünyasının efsane markası iflas etti

Motosiklet dünyasının efsane markası iflas etti
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1934 yılından bu yana faaliyette olan KTM, ekonomik krizde hatalı kararlar yüzünden batmanın eşiğine geldi. Öyle ki şirketin hisseleri bu yıl içinde yüzde 84 değer kaybetti. Avusturyalı mühendisin atölyesinde başlayan öykü sonlanmaya doğru hızla gidiyor.

Motosiklet dünyasının efsanevi markası KTM, ekonomik darboğazı aşamayarak iflas etti. Markanın sahibi Pierer Mobility'nin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 84 değer kaybetti. Motor sporlarının vazgeçilmez markası ve turuncu rengiyle ikonik hale gelen KTM (Kraftfahrzeuge Trunkenpolz Mattighofen), 1934 yılında Avusturyalı mühendis Hans Trunkenpolz tarafından bir demir işleme atölyesi olarak kuruldu. İlk motosikletini 1954'te üreten KTM, zamanla enduro ve off-road segmentlerinde dünyanın en iyi yarışçıları tarafından tercih edilen modellerin üreticisi oldu.

KTM'İN TARİHİNDEKİ ZORLU DÖNEMLER

1990'lı yıllar, KTM için oldukça zor geçti. Şirket 1992 yılında iflas ederek üç ayrı birime bölündü: KTM Sportmotorcycles motosiklet üretimine, KTM Fahrrad bisiklet üretimine, KTM Kühler ise otomotiv radyatörlerine odaklandı. 2005'te Kuzey Amerika pazarı için Kanadalı ATV üreticisi Polaris ile ortaklık kuran KTM, iki yıl içinde bu iş birliğini sonlandırdı. Ancak Polaris motorları, KTM'in ürettiği ATV'lerde kullanılmaya devam etti.

2007 yılında ise Hindistanlı motosiklet üreticisi Bajaj Auto ile ortaklığa imza atan KTM, Bajaj'a %14.5 oranında hisse satışı gerçekleştirdi. Zamanla Bajaj, bu oranı %47.99'a kadar yükseltti. Anlaşma kapsamında Bajaj, 250 cc'nin altındaki KTM modellerine üretim desteği verirken, KTM motosikletlerini Hindistan ve Güneydoğu Asya pazarında pazarlamayı üstlendi.

PANDEMİDEN SONRA GELEN ÇÖKÜŞ

Pandemi sonrası ekonomik sıkıntılar yaşayan KTM, üretimi sürdürse de Pierer Mobility'nin mali tablolarında derin yaralar açıldı. Şirket, üç haneli milyon euroluk bir finansman açığıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Alacaklılarla müzakere ederek yeniden yapılandırma sürecine gireceklerini belirten Pierer Mobility, KTM'in üretim miktarını azaltmayı ve stoklarını kademeli olarak düşürmeyi planladıklarını duyurdu. Bu doğrultuda, Avusturya'daki üretim tesislerinin çıktısı önümüzdeki iki yıl içinde 1 milyar eurodan fazla düşürülecek.

PIERER MOBILITY HİSSELERİ ÇAKILDI

Pierer Mobility'nin iflas açıklaması, borsa üzerinde sert bir etki yarattı. Şirketin hisseleri %45 düşerek 7,8 dolara geriledi ve yılbaşından bu yana toplam kayıp %84'e ulaştı. Bu düşüş, Pierer Mobility'nin tarihinde bir günde yaşadığı en büyük değer kaybı olarak kayıtlara geçti.

OTOMOTİV DÜNYASINDA BENZER İFLASLAR

Bu durum, otomotiv sektöründe yaşanan diğer iflasları hatırlattı. Geçtiğimiz Temmuz ayında, spor otomobillerin vazgeçilmez koltuk markası Recaro ile ünlü jant üreticisi BBS de iflaslarını açıklamıştı. BBS, çalışan maaşlarını ödeyememiş, Recaro ise üretimini sadece uçak, ofis ve oyuncu koltuklarıyla bebek güvenlik ürünlerine odaklayacağını belirtmişti.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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