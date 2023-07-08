Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü'ne eklendi
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Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri artık Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü'nden de yapılabilecek.
Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde yetkili gümrük müdürlüklerine Haydarpaşa da eklendi.
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilecek.
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi