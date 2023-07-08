Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü'ne eklendi

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri artık Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü'nden de yapılabilecek.