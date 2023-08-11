Motorine gelen zam vatandaşları isyan ettirdi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motorine gelen 1 lira 80 kuruşluk zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Akaryakıt istasyonuna motorin almaya gelen emekli Zeki Çıngır, "Her gün oluyor, her gün zam bu nedir ya? Nereye gideceğiz? Terk edip gideceğiz bu memleketi" dedi.

Motorine gelen 1 lira 80 kuruşluk zamma Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlardan tepki geldi. Mazot almaya gelen bir vatandaş "Zamlanıyor, yine zam gelmiş. Sürekli böyle zam geliyor biz artık çalışamayacak duruma geldik. Sabah uyanıyoruz zam. 2 bin lira bu arabaya mazot katıyorduk şimdi 4 bin lira oldu" dedi.

"İSYAN EDİYOR MİLLET"

Başka bir vatandaş, "Yapabileceğimiz hiçbir şey yok kullanıyoruz sonuçta bu arabayı" diye konuşurken; emekli bir vatandaş, "Arabaya binemez olduk imkanım yok emekliyim ben. Arabaya binmeyeceğiz, kapıya bağlayacağız" dedi. Biçerdöver işi yapan bir başka vatandaş ise "Bu gidişle iyi değil yani. Bizi kurtarmıyor bu şekilde. Günde 300 litre mazot gidiyor 400 litre falan" dedi.

Emekli Zeki Çıngır, "Her gün oluyor her gün zam bu nedir ya? Vallahi bıktık usandık bin lira çektirmişim 24 litre mazot. Nedir bu milletin çektiği ya. Bir gün önce Elbistan'dan almışım 37,75 liraya şimdi olmuş 39 bilmem kaç kuruş. Verdikleri 3 kuruş emekliye zam veriyorlar, 100 katı bin katı ya. Böyle bir şey olur mu arkadaşım ya? İsyan ediyor millet. Bir arabanın muayenesi 600 lira, şimdi bin 200 lira. 90 liraydı egzoz muayenesi olmuş 200 lira. Bu nedir ya? Nereye gideceğiz? Terk edip gideceğiz bu memleketi" diye tepki gösterdi.