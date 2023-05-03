Motorinde indirim beklentisi

Brent petroldeki gerilemeyle akaryakıt fiyatlarında düşüş beklentisi oluştu. Bu gece itibariyle motorinde 1,30 lira indirim yapılacağı bekleniyor.

Küresel piyasada petrol fiyatları düşüşe geçti. ABD Merkez Bankası'nın bu akşam açıklayacağı faiz kararından önce piyasalarda hareketlilik görülüyor. Brent petrol üretime bağlı olarak 75 dolar seviyelerine kadar geriledi. Petrol piyasasında yaşanan bu gelişmeler Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu.

Motorin fiyatlarına bu geceyarısından itibaren 1,30 liralık indirim yapılacağı tahmin ediliyor. Muhtemel indirimin gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 18,4 liraya, Ankara'da 18,75 liraya ve İzmir'de ise 18,83 liraya gerileyecek. - İSTANBUL