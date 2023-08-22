Motorin Fiyatlarına Yapılan Zam Vatandaşı İsyan ettirdi

Dün gece yarısından itibaren motorinin fiyatı 1 lira arttı. Zammın ardından motorinin litresi Iğdır'da 39,07 lira oldu. Iğdır'da akaryakıt zamları öncesi araçlarının deposunu doldurmak isteyen vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluşturdu. Aracına yakıt alan bir vatandaş, 'Yapacak bir şey yok ülkenin hali böyledir. Cumhurbaşkanımız diyor ki 'biz petrol çıkardık, gaz bulduk.' Ama ne yazık ki seçim vadidir. Şimdi seçim vaadi yine geliyor' dedi.

SERDAR ÜNSAL

Dün gece yarısından itibaren motorinin fiyatı 1 lira arttı. Zammın ardından motorinin litresi Iğdır'da 39,07 lira oldu. Iğdır'da akaryakıt zamları öncesi araçlarının deposunu doldurmak isteyen vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluşturdu. Aracına yakıt alan bir vatandaş, "Yapacak bir şey yok ülkenin hali böyledir. Cumhurbaşkanımız diyor ki 'biz petrol çıkardık, gaz bulduk.' Ama ne yazık ki seçim vadidir. Şimdi seçim vaadi yine geliyor" dedi.

Dün gece yarısından itibaren motorinin fiyatı 1 lira arttı. Zammın ardından motorinin litresi Iğdır'da 39,07 lira oldu.

Aracına yakıt alan bir vatandaş, "Yapacak bir şey yok ülkenin hali böyledir. Cumhurbaşkanımız diyor ki 'biz petrol çıkardık, gaz bulduk.' Ama ne yazık ki seçim vadidir. Şimdi seçim vaadi yine geliyor. Eskiden Azerbaycan'a gittiğimizde bizim 1 liramız, onların 5 lirası ediyordu. Şimdi Onların bir lirası bizim 15 liramız. Dünyada en düşük para Türkiye Cumhuriyeti'nin parasıdır. Üniversite mezunları boşta işsiz. Boşta geziyor. Kahve köşelerinde sürünüyorlar. Okey oynuyorlar. Hırsızlık yapıyorlar gasp yapıyorlar ceplerine para koymak için. Biz bunu hak etmişiz. Bu halk bu şekilde giderse hak etmişiz. Koyun sürüsüyüz. Başımızdaki de çobanımızdır. O nereye derse oraya gideriz. 600 liralık aldım. Ne yapayım iş yok güç yok" şeklinde ifade etti.

Bir başka vatandaş,"Mazot zammı anamızı ağlattı arabalara binecek halimiz kalmadı. Millet per perişan. Artık arabayı satacağız. 500 liralık aldım 13 litre. Yani fincanla mazot alacağız. Allah milletin yardımcısı olsun buradan ilgililere duyurulur. Gidişat iyi değil bir şeyler yapmaya bakın" dedi.

Yakıt almaya gelen bir başka vatandaş, "Her gün zam var yani çok sıkıntılı durum var. Şu anda 500 liralık koyup Doğubayazıt'a gidip gelemiyoruz. Durumlar iç acısı. Sıkıntılar çok İş yok güç yok kazanç yok gelir yok. Gider çok şu anda, yönetim sesini kısmış, yerinde duruyor ama millet ne yapacağını bilmiyor. Bu zamlara dur demesini istiyoruz. Zamlarla alakalı çok sıkıntıdayız. Şikayetçiyiz. Yönetimden ses yok. Dolara mazota zam geliyor esnaf iki katını koyuyor" diye konuştu.