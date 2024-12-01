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Motokuryelerden Kamera ve Takip Sistemi Talebi

Motokuryelerden Kamera ve Takip Sistemi Talebi
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e-Ticaret platformları tarafından 'esnaf kurye' modeliyle çalışan motokuryeler, hız ve fazla mesai baskısı nedeniyle trafik ihlalleri yaşadıklarını belirterek, kendilerine yönelik de kamera ve araç takip sistemi uygulanmasını talep ediyorlar. Kayıt dışi çalıştırılan motokuryelerin çalışma şartlarının düzeltilmesi gerektiği ifade ediliyor.

e-Ticaret platformlarınca "esnaf kurye" modeliyle çalıştırılan ve hız ve fazla mesai baskısı nedeniyle trafikte kural ihlali ile kaza gibi sorunlarla karşılaşan motokuryeler, otobüs, taksi ve dolmuşlarda kullanılan kamera ve araç takip sisteminin kendileri için de uygulanmasını talep ediyor.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu kapsamında ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma taşıtları ile taksi ve taksi dolmuşlarda kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı bulundurulması hükme bağlandı.

e-Ticaret platformlarınca "esnaf kurye" modeliyle çalıştırılan ve fazla mesai ve hız baskısı nedeniyle trafikte kural ihlali ve kaza gibi durumlarla karşılaşan motokuryeler benzer bir sistemin kendileri için de uygulanmasını istiyor.

"2 milyon motosiklet kuryelerce kullanılıyor"

Ankara Yük Taşımacılığını Destekleyici Hizmet Verenler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Akpınar, AA muhabirine, Türkiye'de yaklaşık 6 milyon motosiklet olduğunu, bu motosikletlerin yaklaşık 2 milyonunun kuryelerce kullanıldığını, bu kişilerin yaklaşık 1 milyonunun da "kayıt dışı" çalıştırıldığını belirtti.

Son dönemlerde motokuryelerin ciddi trafik kazalarına karıştıklarına işaret eden Akpınar, bazı e-ticaret platformlarının bu kişileri daha hızlı ve fazla çalışma baskısı altına aldıklarını ifade etti.

"Esnaf kurye 16-18 saat çalışabiliyor"

Akpınar, bu platformların "esnaf kurye" modeliyle sorumluluğu motokuryeye yüklediklerini dile getirerek, "Esnaf kurye modeliyle çalışanlar e-ticaret firmalarından maaş almıyor, ne kadar çok paket götürürse o kadar para kazanıyor. Hızlı olursa daha çok paket götürüyor, bu nedenle bir esnaf kurye 16-18 saat çalışabiliyor. Uzun çalışma saati ve hız baskısı da kuryeyi kural ihlaline sevk ediyor." dedi.

Bu modelle çalışan motokuryelerin çalışma şartlarıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Akpınar, çalışma saatlerinin 8'e düşürülmesi ve e-ticaret platformlarının bu şarta uymakla yükümlü tutulmaları gerektiğini belirtti.

Yeni düzenlemenin sürücü güvenliğini artırmak ve fazla mesainin önüne geçmek amacıyla hayata geçirildiğini dile getiren Akpınar, "Bu düzenlemenin motokuryelere de getirilmesini istiyoruz. Böylece e-ticaret platformlarının motokuryeyi 8 saatten fazla çalıştırmasının önüne geçilmiş olur." diye konuştu.

Kayıt dışılık sorunu

Akpınar, "esnaf kurye" modelinde yaşanan kayıt dışılığa da dikkati çekerek, firmaların bu modelle çalıştıracağı kuryeler için meslek odası kaydı istemeleri gerektiğini söyledi.

Kuryelerin mesleki eğitim, ileri teknik sürüş gibi eğitimlerini tamamlamalarının önemine işaret eden Akpınar, motokuryelerin "tehlikeli meslek" sınıfına dahil edilmesi önerisinde de bulundu.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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