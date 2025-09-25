Moskova'da Dünya Nükleer Haftası Başladı

Rusya nükleer endüstrisinin 80'inci yıldönümü kapsamında düzenlenen "Dünya Nükleer Haftası" uluslararası forumu, başkent Moskova'da başladı.

Nükleer endüstri ve ilgili sektörlere yönelik en büyük uluslararası etkinlik olan "Dünya Nükleer Haftası" forumu, Tüm Rusya Sergi Merkezi'nde (VDNKh) gerçekleştiriliyor.

Etkinlikte, 100'den fazla ülke temsilcisinin, 10 bini aşkın ziyaretçinin ve 18 binden fazla gençlik programı katılımcısının yer alması bekleniyor.

Forumun "Her Şey Atomla Başlar" sloganıyla düzenlenen iki günlük programında, farklı ülkelerden katılımcılar ana oturumda ve tematik yuvarlak masa toplantılarında bir araya geliyor.

Ayrıca etkinlik kapsamında yer alan fuarda, nükleer endüstrinin, ekonominin gelişimine katkısını gösteren ve modern teknolojilerin insanların yaşamında ve çevre dostu bir doğal çevrenin sağlanmasında oynadığı rol ortaya konuyor.?

Gençlik programıyla devam edecek etkinlik, 28 Eylül'de tamamlanacak.