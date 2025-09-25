Moskova'da Dünya Nükleer Haftası Açılışı Yapıldı

Rusya nükleer endüstrisinin 80'inci yıl dönümü kapsamında başkent Moskova'da düzenlenen "Dünya Nükleer Haftası" uluslararası forumunun resmi açılış töreni yapıldı.

Törene, Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Sama Bilbao y Leon ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev katıldı.

Kiriyenko, buradaki konuşmasında, nükleer enerjinin uzun zaman dilimlerine yayılan döngüleriyle öne çıkan bir sektör olduğunu söyledi.

Bunun yüksek düzeyde karşılıklı güven gerektirdiğini belirten Kiriyenko, "Biz, Rusya ve Rosatom olarak her zaman şu ilkeye bağlı kaldık: Ortaklarımızla uzun vadeli güven ilişkileri kurmak, teknolojiyi ve bilgiyi aktarmaya hazır olmak, ortak girişimler oluşturmak ve üçüncü ülkelerin pazarlarında birlikte çalışmak. Biz inanıyoruz ki, modern teknolojiler insanlara refah, güvenlik ve esenlik getirecekse, bunun yolu kısıtlamalardan, ambargolardan ya da yaptırımlardan değil, işte tam da bu işbirliği yaklaşımından geçiyor." ifadelerini kullandı.

Kiriyenko, modern nükleer güç santrallerinin yaklaşık 100 yıl faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, "Bu, Dünya Nükleer Haftası'nda alınacak kararların, gezegenimizin kaderini en az bu yüzyılın sonuna kadar belirleyeceği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

IAEA Başkanı Grossi de Rusya'nın tarihsel olarak nükleer enerjinin gelişiminde ön saflarda yer aldığına dikkati çekerek, "Bugün, birçok yerde nükleer enerjiye yönelik haksız tereddütler ve şüphelerin sayfası nihayet kapanırken, nükleer enerjiye birçok olasılık açılmıştır. Birlikte nasıl daha iyi ilerleyebileceğimizi görmek adına buraya gelmek için iyi bir zaman." diye konuştu.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ise Dünya Nükleer Haftası'nda birçok ilkin yer alacağına işaret etti.

Bunların, küresel nükleer forumu, BRICS çerçevesinde atom enerjisi ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesi ve büyük bir gençlik programından oluştuğunu dile getiren Likhachev, "Bizim görevimiz, yeşil enerjinin temeli olarak nükleer enerji kullanımına alternatifin olmadığı bir yarına birlikte adım atmak. Ortaklarımıza duydukları güven için tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Bu güveni hak etmek için her şeyi yapacağız." dedi.

Nükleer endüstri ve ilgili sektörlere yönelik en büyük uluslararası etkinlik olan "Dünya Nükleer Haftası" forumu, Tüm Rusya Sergi Merkezi'nde (VDNKh) gerçekleştiriliyor. Forumun "Her şey atomla başlar" sloganıyla düzenlenen iki günlük programında, farklı ülkelerden katılımcılar ana oturumda ve tematik yuvarlak masa toplantılarında bir araya geliyor.