Moskova Borsasında kayıplar yüzde 10'u aştı Ekonomi Haberleri Moskova Borsası, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'ya katılmak için başlattığı referandumlar ve Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik nedeniyle düşüyor. Moskova Borsası, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'ya katılmak için başlattığı referandumlar ve Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik nedeniyle düşüyor. Moskova Borsası (MOEX) yüzde 11,87 değer kaybıyla 1.841 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 12,2 kayıpla 1.002 puana geriledi. Dolar/ruble paritesinde ise yatay bir seyir izleniyor. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinde Rusya'ya bağlanmak için düzenlenen referandumlar 23 Eylül'de başlamıştı ve 27 Eylül'de sona ermeleri bekleniyor. Rusya'da 21 Eylül itibarıyla kısmi seferberlik ilan edilmişti. Ekonomi Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay Moskova Ukrayna Rusya Ekonomi Haberler

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