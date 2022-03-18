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Moskova Borsasında işlemler 3 haftanın ardından "kısmen" tekrar başlayacak

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Moskova Borsasında işlemler 3 haftanın ardından

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsasının 21 Mart'ta "kısmen" işlemlere açılacağını açıkladı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsasının 21 Mart'ta "kısmen" işlemlere açılacağını açıkladı.

Nabiullina, gazetecilere yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlar uyguladığı ülke ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Moskova Borsasındaki dalgalanmalar nedeniyle işlemleri durdurmak zorunda kaldıklarını aktaran Nabiullina, "Şimdi işlemleri kademeli bir şekilde başlatmaya hazırız. Pazartesi günü ruble cinsinden Rus devlet tahvillerine (OFZ) yönelik işlemler başlayacak. Dalgalanmaları önlemek için Rusya Merkez Bankası, OFZ alımları yapacak." ifadesini kullandı.

Nabiullina, Rusya Merkez Bankasının politika faizini yüzde 20'ye çıkarma adımının geçici bir önlem olduğuna işaret ederek, "Durum yeterince istikrara kavuştuğunda faiz oranı da düşecek." dedi.

Rusya'da bankalardan şubat sonunda önemli miktarda nakit para çekildiğini belirten Nabiullina, "Son 2 haftada bu paraların tekrar bankalara döndüğünü görüyoruz. Faiz artışı, bu dönüşte kilit bir rol oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Merkez Bankası, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 20 seviyesinde bırakmıştı.

Moskova Borsası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

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AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Rusya Merkez Bankası, 28 Şubat, Moskova, Rusya, Ekonomi, Haberler

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