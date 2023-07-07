Moskova Borsası'nda Yuan İşlemleri Artıyor

Rusya'nın Kommersant gazetesine göre, Moskova Borsası'nda yuanın ruble karşısında ABD dolarından daha fazla işlem gördüğü belirtildi. Yuanın işlem payı artarken, dolar ve euro geride kaldı.

MOSKOVA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın Kommersant gazetesinin Perşembe günkü haberine göre, Haziran ayında Moskova Borsası'nda spot ve vadeli piyasalarda yuanın ruble karşısında ABD dolarından daha fazla işlem gördüğü belirtildi.

Habere göre, yuan işlemlerin yüzde 41,5'ini üstlenirken, ABD doları yüzde 40'ın altına düştü ve euro yüzde 20'nin altında kaldı.

5 Temmuz'da Çin yuanının payı yaklaşık yüzde 46'ya ulaşarak doların yüzde 34,4'ünü ve euronun yüzde 17,6'sını geride bıraktı.

Yuan geçen yıldan bu yana borsada değer kazanıyor, ancak borsada yer almayan firmalar piyasasında, bankalar arası ve finansal olmayan işlemlerde dolar ve euronun gerisinde kalıyor. Mayıs ayında yuanın hacmi 30,9 milyar dolar olurken, dolarınki 61,5 milyar dolara, euronunki ise 38,5 milyar dolara ulaştı.

Analistler her iki piyasada da yuan ticaretinin artmaya devam edeceğini öngörüyor. Promsvyazbank baş analisti Egor Zhilnikov, yuanın döviz işlemlerindeki payının bir ila iki yıl içinde yüzde 50-60'a çıkmasını beklediğini söyledi. Bununla birlikte Zhilnikov, 2024 yılına kadar doların borsada yer almayan piyasalardaki işlemlerde hala lider olacağını, ancak yuanın euroyu geçebileceğini söyledi.