Moskova Borsası'nda Türev Piyasasında İşlemler Durduruldu
Moskova Borsası'nda türev piyasasında işlemlerin durdurulduğu bildirildi. Türev işlemlerin durdurulmasının gerekçesine ilişkin bilgiye yer verilmeyen açıklamada, işlemler tekrar başladığında ayrı bir bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.
Moskova Borsası'nda türev piyasasında işlemlerin durdurulduğu bildirildi.
Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 09.30 (TSİ 09.30) itibarıyla türev piyasasında işlemlerin durdurulduğu belirtildi.
Türev işlemlerin durdurulmasının gerekçesine ilişkin bilgiye yer verilmeyen açıklamada, işlemler tekrar başladığında ayrı bir bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Ekonomi