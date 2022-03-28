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Moskova Borsası günü düşüşle tamamladı

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Moskova Borsası günü düşüşle tamamladı

Yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat'ta işleme kapatılan ve geçen hafta sınırlı sayıda hisse senedi sırasıyla işleme açılan Moskova Borsası, yeni haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı.

Yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat'ta işleme kapatılan ve geçen hafta sınırlı sayıda hisse senedi sırasıyla işleme açılan Moskova Borsası, yeni haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 2,15 değer kaybıyla 2.430 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 0,8 kayıpla 823 puana geriledi.

Fosargo, Aeroflot ve Rostelekom hisseleri en çok artış gösteren şirketler olurken, Severstal, Sistema ve RusGidro en çok değer kaybeden şirketler oldu.

Dolar/ruble paritesi ise yüzde 3'e yakın gerileyerek 94 seviyesine indi.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

28 Şubat, Moskova, dolar, Ekonomi, Haberler

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