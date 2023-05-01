Mor patates deneme ekimi

Tarım ve Orman Bakanlığınca tescilli yerli "mor patates" tohumunun, Niğde, Nevşehir, Konya, Adana, Sivas ve Aksaray'ın ardından bu yıl da Samsun'un Alaçam ilçesi Vicikler Mahallesinde ilk deneme ekimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca tescilli yerli "mor patates" tohumunun, Niğde, Nevşehir, Konya, Adana, Sivas ve Aksaray'ın ardından bu yıl da Samsun'un Alaçam ilçesi Vicikler Mahallesinde ilk deneme ekimi yapıldı.

Türkiye'de son yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan ve "mor majeste" olarak adlandırılan patates türü, günümüzde ağırlıklı olarak anavatanı Peru ile diğer Güney Amerika ülkelerinde yetiştiriliyor. Alaçam Vicikler Mahallesi'nde ikamet eden ve adını çilek ile duyuran İlhan Güngör isimli çiftçi şimdilerde ise bin rakımlı Vicikler Mahallesi'nde "Mor patates" deneme ekimini gerçekleştirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile başladığı mor patates ekimini ailesi ile birlikte gerçekleştirdi.

Üretici İlhan Gngör, "Alaçam ilçemizde bin rakımlı Vicikler Mahallesi'nde çilek ekiminden sonra şimdi kendi imkanlarımız ile Mor patates ekimi gerçekleştirdik. Şu ana kadar deneme ekimi yapıyoruz yaklaşık 5 ton rekolte gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Mor patates yetiştiriciliği henüz yaygın değil. Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için adaptasyon ekimlerine önem veriyoruz" dedi. - SAMSUN