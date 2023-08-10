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Moody's Türkiye'nin kural bazlı politikasını olumlu değerlendirdi

Ekonomi Haberleri

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin olumlu değerlendirildiğini açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin olumlu değerlendirildiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı. Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Şimşek Türkiye Ekonomi Haberler

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