Moody's Türk Bankacılık Sistemi Görünümünü Durağan Yaptı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankacılık sistemi için 'negatif' olan görünümü 'durağan' olarak değiştirdi. Raporda, döviz kurlarındaki değer kaybı ve kredi hacmindeki genişleme nedeniyle sektörün sermaye yeterliliğinin zorlanacağı belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's bugün yayımladığı raporunda Türk bankacılık sistemi için 'negatif' olan görünümü 'durağan' yaptı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's bugün yayımladığı raporda Türk bankaları için görünümünü 'durağan'a çevirdi.

Raporda "Döviz kurlarındaki değer kaybı ve 2022'ye kıyasla daha yavaş olsa da kredi hacmindeki genişleme, görünüm döneminde sektörün sermaye yeterliliğini zorlayacaktır. Karlılık normalleşecek 2022'de kaydedilen zirvelere kıyasla azalmış olsa da yine de güçlü kalmaya devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL