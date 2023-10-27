Moody's, Kazakistan'ın kredi not görünümünü pozitife yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Kazakistan ekonomisinin olumlu bir görünüme sahip olduğunu belirterek, kredi not görünümünü durağandan pozitife yükseltti. Kazakistan'ın notu Baa2 olarak korunurken, yapısal gelişim ve ekonominin çeşitliliğini güçlendirme çabalarının etkili olduğu kaydedildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Kazakistan ekonomisinin olumlu bir görünüme sahip olduğunu belirterek, kredi not görünümünü durağandan pozitife yükseltti.

Moody's, Kazakistan'ın ekonomik görünümüne ilişkin rapor yayınladı.

Buna göre, Kazakistan'ın notu Baa2 olarak korunurken, not görünümü durağandan pozitife yükseltildi.

Raporda, Kazakistan ekonomisinde devam eden yapısal gelişim ve ekonominin çeşitliliğini güçlendirme çabalarının Moody's'in bu kararında etkili olduğu kaydedilerek, ülkenin bölgede ulaşım konusunda bir köprü görevi görmesinin ekonomiyi güçlendirdiği aktarıldı.

Ülkenin güçlü mali yapısı, düşük borçluluğu ve yüksek rezervlerinin önemine dikkat çekilen raporda, Kazakistan'da devam eden reform süreci ve kurumsallaşmanın da söz konusu karara pozitif etki yaptığı ifade edildi.