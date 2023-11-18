Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın kredi notunu teyit ederken not görünümünü durağan olarak revize etti. Moody's'in açıklamasında, İtalya'nın ekonomik gücünün istikrara kavuştuğu ve bankacılık sektöründe iyileşmelerin beklendiği belirtildi.

Moody's İtalya'nın kredi notu görünümünü durağan olarak revize etti

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın "Baa3" olan kredi notunu teyit ederken "negatif" olan not görünümünü "durağan" olarak revize etti.

Moody's'ten yapılan açıklamada, İtalya'nın yerli ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunun "Baa3" olarak teyit edildiği bildirildi.

Not görünümünün negatiften durağana çevrildiği belirtilen açıklamada, görünümün yükseltilmesinin İtalya'nın ekonomik gücünü, bankacılık sektörünün sağlığını ve hükümetin borç dinamiklerine ilişkin beklentilerin istikrara kavuştuğunu yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, hükümetin güçlü politika adımları nedeniyle enerji arzına yönelik risklerin azaldığına işaret edilerek, Moody's'in bankacılık sektöründe sürdürülmesini beklediği iyileşmelerin döngüsel ekonomik büyümeyi desteklediği vurgulandı.

Gelecek birkaç yılda sürdürülebilir gayrisafi yurt içi hasıla büyümesinin, ülkenin mali gücünde bozulma riskini azalttığı kaydedilen açıklamada, kredi notunun teyit edilmesinin de İtalya'nın güçlü imalat sektörü, yüksek hanehalkı serveti ve özel sektörün düşük borçluluğu dahil olmak üzere önemli ekonomik güçler tarafından desteklendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, İtalya ekonomisinin sürdürülebilir şekilde daha güçlü bir hızda büyüyebileceğine dair kanıt olması durumunda, kredi notunun yükselmesi yönünde baskı oluşabileceği, ülkenin ekonomik ve mali gücünde önemli bir zayıflama öngörülmesi durumunda ise Moody's'in İtalya'nın notunu düşürebileceği aktarıldı.