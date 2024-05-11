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Moody's İsrail'in Kredi Notunu Teyit Etti

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail'in kredi notunu 'A2' olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü 'negatif' olarak bıraktı. İsrail'in artan jeopolitik risklere maruz kalma durumu nedeniyle kredi notu görünümü hala aşağı yönlü olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail'in kredi notunu "A2" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif" olarak bıraktı.

Kuruluştan yapılan açıklamada, İsrail ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notunun "A2" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün "negatif" olmaya devam ettiği bildirildi.

Söz konusu kararın, İsrail'in artan jeopolitik risklere maruz kalma durumundan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, risklerin hala aşağı yönlü olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ile Hizbullah veya İran arasında doğrudan bir askeri çatışma yönünde göz ardı edilemeyecek bir risk olduğuna işaret edilerek, jeopolitik gerilimlerin yoğunlaşmasının İsrail'in kredi profilini daha fazla ve potansiyel olarak hızlı bir şekilde zayıflatabileceği aktarıldı.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, İsrail ile diğer taraflar arasında artan jeopolitik gerilimlerin sonuçlarının da zamanla ortaya çıkacağı ifade edildi.

Moody's, 9 Şubat'ta İsrail'in kredi notunu "A1"den "A2"ye düşürürken, kredi notu görünümünü "negatif"e çevirmişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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