Haberler

Moody's, İngiltere'nin Kredi Notunu Teyit Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Moody's, İngiltere'nin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu 'Aa3' olarak teyit etti ve not görünümünü 'durağan' olarak belirledi. Bu karar, İngiltere'nin güçlü ekonomik yapısına ve hükümetin bütçe açığını azaltma taahhüdüne dayanan kredi güçlerini yansıtıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "Aa3", not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Moody's, İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Açıklamada, İngiltere'nin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunun "Aa3" olarak teyit edildiği bildirildi.

Ülkenin not görünümünün ise "durağan" olarak tutulduğu belirtilen açıklamada, ülkenin kredi notunun teyit edilmesinin, İngiltere'nin zengin ve çeşitlendirilmiş ekonomisi ile güçlü kurumsal yapısı başta olmak üzere önemli kredi güçlerini yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, hükümetin gelecek yıllarda büyük bütçe açığını azaltma ve kamu borcu oranını istikrara kavuşturma yönündeki taahhüdünün de not kararını destekleyen unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, "durağan" görünümün, ülke notunun temel belirleyicileri olan ekonomik ve mali görünüme yönelik risklerin genel olarak dengeli olmasını yansıttığı kaydedildi.

İtalya'nın kredi notunu yükseltti

Öte yandan Moody's, İtalya'nın uzun vadeli kredi notunu ise "Baa3"den "Baa2" seviyesine yükseltirken, not görünümünü "pozitif"den "durağan"a çevirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, not artırımının, uygulanan ekonomik ve mali reformlar ile yatırımların etkinliğini artıran tutarlı bir siyasi ve politika istikrarı geçmişini yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, İtalya'nın yüksek kamu borcu yükünün 2027'den itibaren kademeli olarak azalmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Bu sefer fena köşeye sıkıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs

Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı

Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Mahmut Tuncer'den sıra dışı 'Serenay Sarıkaya' çıkışı

Mahmut Tuncer, güzel oyuncuyu işaret etti: Beni o oynasın
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Pervin Buldan, 'Nokta' dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı

"Nokta" dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı
Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor

Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor
İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Yasak aşk cinayetinde babadan davanın seyrini değiştirecek sözler

Yasak aşk cinayetinde babadan olayın seyrini değiştirecek sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
Galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Galerideki yangın 2 can aldı: Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.