Moody's'in ABD bankalarının kredi notunu düşürmesiyle New York borsası düşüşle açıldı

NEW New York borsası, Moody's'in birkaç küçük ve orta ölçekli ABD bankasının kredi notunu düşürmesi sonrası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 130 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,36 azalışla 35.345,40 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 azalarak 4.498,03 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,85 kayıpla 13.875,45 puana düştü.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in birkaç küçük ve orta ölçekli ABD bankasının kredi notunu düşürmesinin ardından pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Moody's, ABD'li 10 bankanın notunu bir basamak indirirken, aralarında Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street ve Truist Financial'ın da bulunduğu 6 bankayı olası not indirimleri için incelemeye aldı.

Analistler, Moody's'in bazı bankaları uyarmasının, Fitch'in geçen hafta ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ardından yatırımcılara temkinli olmaları için ek neden verdiğini ifade etti.

Söz konusu not indirimi sonrasında ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 3'e yakın Bank of America'nın hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken, incelemeye alınan Bank of New York Mellon'ın hisseleri yaklaşık yüzde 3 ve US Bancorp'un yüzde 5'ten fazla azalış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, eylül ortasına kadar endişe verici yeni veriler olmazsa, oranların sabit tutulabilecekleri bir noktada olabileceklerini düşündüğünü kaydetti.

Politika faizinde hemen bir indirime gidilmesi için olası bir durum öngörmediğine dikkati çeken Harker, Fed'in faiz oranlarını bir süre istikrarlı tutması gerektiğini söyledi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının sağlam kalmaya devam ettiğini ve iş gücü piyasasının önemli ölçüde dirençli olduğunu vurgulayarak, enflasyonun ise hala çok yüksek olduğunu belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de dış ticaret açığı, haziranda aylık bazda yüzde 4,1 azalarak 65,5 milyar dolara düştü. Ülkenin bu dönemde ihracatı, zayıflayan küresel talebin etkisiyle Mart 2022'den, ithalatı da süregelen yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının iç talebi etkilemesiyle Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.