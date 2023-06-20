MOKA Yönetim Kurulu'na Dr. Soner Canko atandı

MOKA Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu, büyüme stratejisi kapsamında Dr. Soner Canko'yu yönetim kurulu üyesi olarak atadı. Canko, finansal teknoloji sektöründe 30 yıllık deneyime sahip ve MOKA'nın zirveye ulaşmasına katkı sağlayacak.

Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu (MOKA), sürdürdüğü büyüme stratejisi kapsamında yönetim kurulu üyeleri arasına Dr. Soner Canko'yu dahil etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, finansal teknoloji sektöründe 30 yıllık deneyime sahip Canko, MOKA'nın yeni yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOKA Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sezen, MOKA'nın özellikle son 2 yılda hem teknoloji hem de insan kaynağına büyük yatırımlar yaparak önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini, böylece kısa zamanda sektörün lider oyuncularından biri olduğunu belirtti.

Sezen, "Dr. Soner Canko'nun, şirketimize yönetim kurulu üyesi olarak katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Dr. Soner Canko, ödeme sistemleri ve finansal teknoloji alanlarındaki deneyimi ve vizyonu ile MOKA'nın zirveye ulaşmasına katkı sağlayacak. Kendisine 'MOKA ailesine hoş geldin' diyoruz." ifadelerini kullandı.???????

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Canko, aynı üniversitenin İktisat Fakültesi'nden yüksek lisansını ve doktora derecelerini aldı.

Canko, kariyerine 1990'da başlayarak birçok yerli ve çok uluslu şirkette yöneticilik görevlerinde bulunmasının ardından 2011-2020 yılları arasında Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) genel müdürlüğünü yaptı.

Bu göreviyle Türkiye kartlı ödemeler pazarına yeni teknoloji ve hizmetler sunmaya odaklanan Canko, Türkiye'de banka kartları, Chip&PIN ve temassız ödemelerin gelişimi çalışmalarına liderlik yaptı.

Türkiye'nin mobil dijital cüzdanı BKM Express ve Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY markalarının hayata geçmesini sağlayan Canko, ekonominin kayıt altına alınması ve nakitsiz topluma geçmesi amaçlı çalışmalarda bulundu.

Canko, 2020'de BKM'deki görevinden ayrıldıktan sonra kurucu olduğu SC Yönetim & Danışmanlık çatısı altında finans ve teknoloji şirketlerine danışmanlık hizmetleri verdi.

Türkiye'de finansal teknoloji alanında yaptığı çalışmalarla da tanınan Canko, FinTech İstanbul, Blockchain Türkiye, Siber Güvenlik Türkiye, Girişimci Kurumlar Türkiye platformlarında kurucu olarak görev aldı.

Canko'nun, Harvard Business Review, Bloomberg Businessweek gibi iş dünyasına yönelik mecralarda yayınlanan birçok makalesi bulunurken, finansal teknolojiler, liderlik ve dijital dönüşüm üzerine içerik üretiyor.