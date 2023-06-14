Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu'na yeni genel müdür atandı

Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu, genel müdürlük görevine Boğaç Devrimci'yi atadı. Şirket, teknoloji ve insan kaynağına yaptığı yatırımlarla müşterilerine inovatif ve kişiselleştirilmiş ödeme çözümleri sunmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Moka'nın eski genel müdürü Halim Memiş ise yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edecek.

Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu'nda genel müdürlüğe Boğaç Devrimci atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüzde 100 hissesi 2021 yılında Türkiye İş Bankası tarafından satın alınan Moka, teknoloji ve insan kaynağına yaptığı yatırımlarla müşterilerine inovatif ve kişiselleştirilmiş ödeme çözümleri sunmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Moka'da genel müdürlük görevine Boğaç Devrimci getirildi. Ocak 2022 itibarıyla Moka Genel Müdürü olarak atanan ve şimdiye kadar Moka Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliğini birlikte yürüten Halim Memiş, genel müdürlük görevini Devrimci'ye devretti.

Ödeme ve finansal teknolojiler alanındaki fırsatların değerlendirilmesi amacıyla farklı sorumluluklar üstlenecek Halim Memiş ise Moka'da yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edecek.

Açıklamada atama kararıyla ilgili değerlendirmeleri yer alan Boğaç Devrimci, Moka'nın kısa sürede yüksek bir ivme yakalayarak sektörün lider oyunculardan biri haline geldiğini belirterek, "Finans alanında adından söz ettiren bir teknoloji firması olan Moka ailesine katılmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

"Sektörün lider oyuncularından olduk"

Halim Memiş de özellikle son 2 yıldır yenilikçi ürün ve hizmetleri odaklarına alarak gerçekleştirdikleri atılımlarla sektörün lider oyuncularından olduklarını kaydetti.

Devrimci, "Tüm finansal işlemlerin basit ve şeffaf biçimde herkes tarafından gerçekleştirilebilmesini sağlamak, değer alışverişinde devrim yaratmak vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmaları daha da ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar büyük bir heyecan ve gururla yürüttüğüm Moka Genel Müdürlük görevini, bu rolü başarıyla gerçekleştireceğinden emin olduğum Boğaç Devrimci'ye devretmekten büyük mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.