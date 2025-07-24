Modi ve Starmer, Tarihi Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Londra'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile serbest ticaret anlaşması imzaladı.

İmza töreninin ardından konuşan Starmer, anlaşmayı "tarihi ve İngiltere için büyük bir zafer" olarak nitelendirdi.

Anlaşmanın ülkesinde istihdamı artıracağını, iş fırsatlarını genişleteceğini ve ekonomik büyümeyi teşvik edeceğini belirten Starmer, "İngiltere ile Hindistan arasında imzalanan bu tarihi ticaret anlaşması, ülkemiz için büyük bir kazanç." dedi.

Starmer, söz konusu anlaşmanın İngiltere'nin Brexit sonrasında ekonomik açıdan imzaladığı en önemli ticaret anlaşması olduğunu söyledi.

Hindistan Başbakanı Modi ise İngiltere ve Hindistan'ı "doğal ortaklar" olarak tanımlayarak, iki ülkenin "ortak tarihlerinde yeni bir sayfa açtığını" dile getirdi.

Anlaşma kapsamında, Hindistan'ın İngiliz mallarına uyguladığı ortalama tarife yüzde 15'ten yüzde 3'e düşürülecek. Otomobil, tıbbi cihazlar, kozmetik ve gazlı içecekler dahil çeşitli ürünler ihraç eden İngiliz firmalarının, Hindistan pazarına erişim sayesinde önemli fayda sağlaması bekleniyor.

Hindistan'ın İngiltere'den otomobil ithalatına yönelik tarifesi de bir kota sistemi kapsamında yüzde 100'den yüzde 10'a gerileyecek.

Ayrıca, İngiliz viskisine uygulanan yüzde 150'lik gümrük vergisi de anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle yüzde 75'e indirilecek. Bu oran gelecek 10 yıl içinde yüzde 40'a kadar çekilecek.

İngiliz hükümetinin açıklamasına göre, Hindistanlı üreticiler de anlaşma çerçevesinde elektrikli ve hibrit araçlarda İngiliz pazarına erişim sağlayabilecek. Hindistan'ın İngiltere'ye ihracatının yüzde 99'una tarife uygulanmayacak.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için bir onay süreci gerekiyor ve bu sürecin yaklaşık bir yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Anlaşmanın İngiltere için 6 milyar sterlinlik yeni yatırım ve ihracat kazancı oluşturacağı öngörülüyor.

İngiltere ve Hindistan, ikili ticaret hacmini 2040'a kadar 25,5 milyar sterline çıkarmayı hedefliyor.