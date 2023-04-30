Modernleştirilen Pazarkule Sınır Kapısı açılıyor

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı, yeni görünümüyle Edirne'nin ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor

EDİRNE - Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarında sona gelinmesinin ardından şehire gelen turist sayısında artış yaşanmaya başladı.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda yapılan modernizasyon çalışmaları çerçevesinde tek olan peron sayısı, 3 giriş 3 çıkış olmak üzere 6 perona çıkarıldı. 4 bin 300 metrekare olan gümrük sahası 22 bin metrekareye kadar genişletildi. Böylece hem işlemler hızlandı hem de giriş çıkış sayıları artmaya başladı. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte gurbetçi sezonuna yetiştirilen proje, Edirne'den yurda giriş yapan gurbetçi vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.

Yaz tatilini ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yaz aylarında Edirne'den yurda giriş yapan gurbetçi vatandaşların Kapıkule Sınır Kapısı'nda sıra beklerken yaşadığı sıkıntının önüne geçmek ve oradaki yoğunluğu azaltmak için Pazarkule Sınır Kapısı'nda geliştirilen alternatif proje, turistleri de memnun ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda gurbetçi sezonu oluşan yoğunluk sebebiyle kentte gelmeyen Yunan ve Bulgar turistlerin de yapılan düzenlemenin ardından gerek turlarla gerekse kendi araçlarıyla kolayca alışverişe gelebilecek. Bu durumun kent ekonomisine ve esnafa katkı sağlanması hedefleniyor.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda yapılan modernizasyon çalışmaları çerçevesinde yolcu salonu, X-Ray Ofisi ve KİM Müdürlüğü, Köpek Eğitim Binası ve Bakım Odası, Trafo Binası, Kulübeler, Bagaj Röntgeni, PTS Peronları ve Mobil Röntgen bölümü de yer alıyor.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda çevre düzenleme işleri ve sistem çalışmalarının bitirilmesinin ardından resmi açılışın gelecek günlerde yapılması bekleniyor.

"Sağlık kontrolü için Edirne'ye geliyoruz"

Pazarkule Sınır Kapısı üzerinden sık sık Edirne'ye geldiklerini söyleyen ve Yunanistan'dan gelen Figen Tahsin, çalışma sonrası modern görünüme kavuşan gümrüğün güzel olduğunu ve işlemlerin hızlı olduğunu aktardı. Edirne'ye tedavi, gezi ve alışveriş için geldiklerini belirten Tahsin, "Sağlık kontrolü için Edirne'ye geliyoruz. Gelmişken hem ciğer yiyeceğiz. Hem de Selimiye Camii'ni gezeceğiz. Edirne'de ciğer yemeden dönmüyoruz" dedi.