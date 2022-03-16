Modalife'ta erken rezervasyon ve bahar fırsatı

Erken bahar fırsatları ve mobilyada erken rezervasyonu başlatan Modalife, 2022 yılının yeni ve trend ürünlerinde de cazip fiyat avantajlarını tüketici ile buluşturuyor.

Modalife'tan yapılan açıklamaya göre, " Türkiye'nin Düğün Paketçisi" sloganını gururla taşıyan şirket, mobilyada erken rezervasyon kampanyasını başlattı.

Modalife'ın, 3+3+1 koltuk takımları, köşe mobilyaları, yatak setleri, genç odaları ve farklı ürünlerinde erken bahar fırsatları devam ederken düğün hazırlıkları yapan çiftlere de avantajlı fiyat müjdesi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Modalife İletişim ve Marka Müdürü Serdar Işık, Modalife'ın Standart Düğün Paketi'nde 19 parça ürün yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörde bu konuda rakipsiziz. Modalife'ın standart paket içeriği, birçok markadan daha zengin. Konsol, konsol aynası, TV ünitesi, masa ve sandalye (altılı), iki üçlü koltuk ve berjer, altı kapaklı gardırop, yatak başlığı, şifonyer, şifonyer aynası, iki komodin ile birlikte yatak bazasını da hediye ediyoruz. Diğer markaların opsiyon olarak koyduğu ürünler, Modalife'ta standart. Eksiksiz bir düğün paketinin yanında depolarımızın olduğu bölgelerde '1 Günde Teslimat' yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki mağaza ve Modalife AVM'lerinde erken bahar fırsatları devam ediyor.

Özellikle düğün hazırlıkları yapan çiftler için muhteşem bir kolaylık sunuyoruz. İster '1 Günde Teslimat' hizmetimizden yararlanın, isterseniz de indirimli ürünleri şimdi satın alın, biz sizin için depolarımızda bekletelim ve teslimatı da siz ne zaman isterseniz, o zaman yapalım. Yeni evlenecek ve evini yenileyecek çiftler, düğün tarihi netleşip de henüz bir ev tutmamış, karar verememiş çiftler için muhteşem bir kolaylık ki onlar istedikleri zaman, istedikleri adrese, teslimatı en iyi şekilde gerçekleştiriyoruz. Hem indirimlerden ve kampanyalarımızdan yararlanacak, hem 19 parçalık eksiksiz bir Düğün Paketi satın almış olacak, hem de diledikleri zaman, istedikleri adrese ürünleri teslim edilecek."

Verilen bilgiye göre, 30'u aşkın deposu ve Türkiye'nin her yerine en kısa sürede ulaşan sevkiyat ağı ile sektörün önde gelen mobilya markası Modalife, yurt genelinde kendi bünyesindeki 140'dan fazla mağazası ve web sitesinde, tüketicisine her zaman daha uygun fiyat avantajları sunuyor.

"Erken bahar fırsatları ve mobilyada erken rezervasyonu başlatarak yine bir ilke imza atan Modalife, 2022 yılının en yeni ve trendy ürünlerinde de cazip fiyat avantajlarını, kredi kartına 9 taksit ve ING bankası iş birliğinde peşin fiyatına, vade farksız 36 aya kadar vadeli tüketici kredisi fırsatıyla destekliyor.