MOBİSAD-IMEX Fuarı'nda "Mobile Entegre Yaşam" konusu ele alındı

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen MOBİSAD-IMEX Fuarı kapsamında, "Mobile Entegre Yaşam" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Konferansa; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı ile sektör temsilcilerini katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirdiği yenilikler ve yaşanan gelişmelerle hayatın her alanına etki eden değişim ve dönüşümün birlikte yaşandığını söyledi.

Hayatı daha konforlu hale getirme noktasında bilişim teknolojilerinden giderek artan oranda yararlanıldığını belirten Sayan, teknolojiyle birlikte fiziksel mesafenin de anlamının kalmadığını ve istenilen her hizmete çevrim içi imkanlarla ulaşmanın mümkün olduğunu dile getirdi.

Küresel anlamda bilişim teknolojileri pazarının büyüdüğünü aktaran Sayan, "Dijital dönüşümün olmazsa olmazı, güçlü bir iletişim altyapısı. Ülkemizde de gerçekleşen yatırımlar sayesinde güçlü ve alternatif iletişim altyapıları ile dijitalleşen bir topluma doğru dönüşüyoruz. Mobil haberleşme verilerine baktığımızda, Ülkemizdeki yaygınlık oranı yüzde 106,3. Ayrıca, 90 milyonu aşan mobil abonemiz var. 4.5G abone sayısı da bugün 84 milyonu aşmış durumda." diye konuştu.

Sayan, en önemli gündem maddelerinin birinin de 5G olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için en uygun zamanda 5G ve ötesi teknolojileri insanımızın hizmetine sunmak istediğimizi ben bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Tüm paydaşlarımızla birlikte, bizim için temel hareket noktası 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonu çerçevesinde, yüksek teknoloji ürünleri, ülkemizde yerli ve milli imkanlarla üretebilmek ve Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde ülkemizi dünyanın en güçlü devletleri ve refah seviyesi en yüksek toplumları düzeyine çıkarmak istiyoruz."

"Bilişim teknolojileri hayatımızı dönüştürüyor"

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak da MOBİSAD ile yakın çalıştıklarını belirterek, sektörün sorunlarını tüm paydaşlarla ele alarak çözmeye gayret ettiklerini söyledi.

Bilişim teknolojilerinin hayatın merkezinde konumlandığını belirten Uçarmak, teknolojinin ticareti, sanayiyi, hizmet sektörlerini etkilemekle kalmayıp, dönüştürdüğünü de vurguladı.

Teknolojinin gelişiminden kaynaklı düzenleme ihtiyacına da hızlıca yanıt verdiklerini aktaran Uçarmak, bu kapsamda e-ticaret ve cep telefonu ithalatıyla ilgili düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Uçarmak, yenilenmiş telefon satışıyla alakalı düzenlemeyi de sektör paydaşlarının görüşlerini dikkate alarak hazırladıklarını ifade ederek, "Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından numaralandırılmış hologramlı sertifika formlarına baktığımızda, yaklaşık 600 bin hologram satın alındığını görüyoruz. Henüz doğrulamalar ise 400-450 bin civarında. Demek ki toplam 400-450 bin adet cep telefonu, tablet, akıllı saat ve oyun konsolu gibi ürünler yenilenerek vatandaşımıza tekrar sunuldu." bilgilerini verdi.

Uçarmak, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilen televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için tahsil edilen bandrol bedellerinin tahsil yönteminin değiştirilmesiyle alakalı çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

"Teknoloji sadece bir araç değil, dönüşümün bir katalizörüdür"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil da yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle, üretim teknolojilerinden test süreçlerine, analiz kurallarından tanıtım, pazarlama, markalaşma ve satış noktasına kadar süreçlerin yeniden tanımlandığını söyledi.

Çip teknolojisinin, bilgisayarlardan akıllı telefonlara, endüstriyel ekipmanlardan sağlık cihazlarına kadar pek çok alanda temel bir bileşen haline geldiğini belirten Yozgatlıgil, daha küçük boyutlarda ve daha yüksek performansla yeni nesil cihazlar ile uygulamaların geliştirilmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Yozgatlıgil, yapay zeka, otonom araçlar, nesnelerini interneti ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda yapılacak büyük inovasyonlar sayesinde daha bağlantılı bir dünya oluşturarak insan yaşamına fayda sağlanacağını dile getirdi.

Ülkelerin inovasyon performanslarındaki artışın, toplumsal kalkınma ve refah gelişme için anahtar rol oynadığını vurgulayan Yozgatlıgil, "Teknoloji sadece bir araç değil, aynı zamanda toplumsal, ekonomik ve çevresel dönüşümün bir katalizörüdür. Nesneleri internetiyle neredeyse her cihazın birbirine bağlı olduğu bir dünyaya ilerliyor ve bu daha verimli bir yaşam tarzını desteklerken, veri gizliliği gibi sorunların da ortaya çıkmasına neden oluyor. Teknolojiyi insan yararına kullanılmasındaki sorumluluğumuzda bu kapsamda artıyor." diye konuştu.

Yozgatlıgil, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak AR-GE merkezleri, üretim merkezleri, organize sanayi merkezleri ve yakın zamanda kurulacak Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ile dijital dönüşüme verdikleri destekleri sürdüreceklerini bildirdi.

"10 GB ücretsiz internete ilişkin çalışmalarımız devam ediyor"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu da 20 yıldır uygulanan politikalar ve geliştirilen projeler sayesinde ülkenin sağlıktan eğitime, ulaştırma altyapısından insan kaynağına, enerjiden sosyal güvenliğe, savunma sanayinden turizme ve kamu hizmetlerinin dijital ortama taşınmasına kadar pek çok alanda çok önemli dönüşümler yaşadığını söyledi.

Ülke ekonomisini daha da iyileştirmek ve vatandaşların refahını artırmak için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Hatipoğlu, bu kapsamda makro finansal istikrarın korunması, şoklara karşı dayanıklılığın artırılması ve sürdürülebilir büyümenin teşvik edilmesini önceleyen kurala dayalı ve piyasa dostu politikaları uygulamaya aldıklarını belirtti.

Orta Vadeli Program'ın para politikasında normalleşmeyi, enflasyonu düşürerek hayat pahalılığını azaltmayı, mali disiplini ve yapısal dönüşümleri odağına alan bir program olduğunu aktaran Hatipoğlu, makro ekonomik ve finansal istikrarı kalıcı kılarak program döneminin sonunda enflasyonu tek haneye düşürmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Hatipoğlu, "Yükseköğretimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere alacakları cep telefonlarına ilişkin vergi desteğine yönelik çalışmalarımız ve üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yasal ve idari düzenlemeler gerektiren birtakım konular var. Bunları da kısa sürede tamamladıktan sonra kamuoyuyla paylaşmış olacağız." diye konuştu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise mobil teknolojilerde yaşanan gelişmelerin yeni fırsatlar oluşturacağına işaret ederek, 5G ve ötesi teknolojilerin tüketiciye sağladığı hızlı bağlantı ve düşük gecikme süresi, işletmeler ve yeni girişimler için öncü olacağını söyledi.

5G teknolojisinin sadece bireysel kullanıcılar için değil, iş dünyası, endüstri, sağlık ve daha birçok sektörde devrim niteliğinde bir gelişme olduğunu ifade eden Karagözoğlu, "Cihazların yerli ve milli imkanlarla dünya standartlarında imalatının gerçekleştirilmesini de 5G ekosisteminin tamamlayıcı unsurlarından biri olarak görmekteyiz." ifadesini kullandı.