MOBİSAD-IMEX Fuarı'nda GSM operatörleri sektörü değerlendirdi

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) tarafından düzenlenen MOBİSAD-IMEX Fuarı kapsamında gerçekleştirilen "Mobile Entegre Yaşam" başlıklı konferansta, GSM operatörlerinin üst düzey yöneticileri sektörün gelişimini değerlendirdi.

Konferansın açılışında konuşan, Turkcell Genel Müdürü Bülent Aksu, MOBİSAD-IMEX Fuarı'nın sektörün en büyük ve en kapsamlı buluşması olma özelliğiyle de ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Özellikle son yıllarda teknolojinin baş döndürücü gelişimine tanıklık ettiklerini belirten Aksu, giderek etkisini artıran dijitalleşme ve mobilite ihtiyacının doğal olarak günlük hayatın her alanını ve tüm iş süreçlerini yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin genç nüfusa sahip, teknolojiyi seven, değişime hızla ayak uyduran ve en üst seviyede dijitalleşmeyi hedefleyen kurumlara sahip bir ülke olduğunu vurgulayan Aksu, "Turkcell olarak sadece telekom operatörü değil, teknoloji üreten, yeni ürün ve hizmetleriyle sektöre kurulduğu günden bu yana öncülük etmek için çalışan bir teknoloji şirketiyiz. Stratejik ana odaklarımızdan olan dijital servis ekosistemimizle, ülkemizin gelişimi ve dijitalleşme hedefleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turkcell Pasaj gibi örnekler sayesinde işlerini fiziksel dünyanın ötesine, dijital dünyaya taşıdıklarını aktaran Aksu, şöyle devam etti:

"Bu bütüncül yaklaşım, kullanıcılara aynı eşsiz deneyimi tüm kanallardan ve mecralardan sunabilmeyi sağlıyor. Özetle dijital dönüşüm süreci yeni sektörleri ortaya çıkarırken mevcut sektörlerde de kökten değişikliklere yol açıyor. Bu değişimin yaşandığı sektörlerden biri de Togg'un yeni bir soluk getirdiği e-mobilite alanı oldu. Özellikle önümüzdeki süreçte hem araç içi uygulamaları hem de araçların birbiriyle etkileşimini ifade eden e-mobilitenin, insanların hayatına büyük kolaylık sağlayacağını inanıyoruz."

Aksu, Togg projesini Türkiye'nin teknolojik hamlesine yön veren önemli bir atılım olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Proje, bizim için bir finansal veya teknolojik yatırımdan çok daha fazla anlam taşıyor. Turkcell olarak yerli teknoloji üretimi konusunda sadece sektörümüze değil, ülkemize değer katacağına inandığımız tüm kritik alanlarda öncü olmanın sorumluluğunu taşıyoruz." diye konuştu.

"Sektör, ülkenin milli kalkınma hamlesi noktasında önemli bir kaldıraç"

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal da, "2005 yılındaki özelleştirmeden bu yana, ülkemizin dijital dönüşümü için yaptığımız yatırımların toplam tutarının 20 milyar dolara yaklaştığını belirtmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

Türkiye'nin ve sektörün gelişimi için kilit noktanın 5G ve sonrasında gelecek olan yeni nesil teknolojileri destekleyebilecek altyapıyı inşa etmek olduğunu vurgulayan Önal, Türkiye'nin 15,7 milyon FTTH/B hane erişimi ile Avrupa'da 3. sırada olduğunu bildirdi.

Teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her tür çalışmayı milli bir görev olarak gördüklerini vurgulayan Önal, "Ürettiğimiz yerli ve milli teknolojileri kullanmanın yanı sıra diğer ülkelere de ihraç etme konusunda gerçekleştirdiğimiz küresel iş birliklerimizle dünya sahnesindeki yerimizi çoktan almış durumdayız. Grup şirketimiz Argela ve Silikon Vadisi'ndeki Netsia ile dünyaya 5G teknolojileri ihraç etmeye başladık bile. Sadece 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri alanında dünya çapında toplam 60 patentimizin var olduğu büyük bir gururla ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Önal, kurumsal girişim sermayesi şirketleri TT Ventures ile yerli teknoloji girişimlerini desteklediklerini, San Francisco'daki ofisleriyle de Türkiye'den çıkan değerli fikirleri Silikon Vadisi üzerinden dünyaya açıp, dünyadaki yenilikçi fikirleri ise ülkeye getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Sektörün, ülkenin milli kalkınma hamlesi ve ekonomik gelişimi noktasında önemli bir kaldıraç rolü üstlendiğini ifade eden Önal, şunları kaydetti:

"Burada bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. Biz, 'Yerli teknolojiyi üretmede ticari rekabet olmaz, ortak çalışma kültürü olur' diyoruz. Başta GSM operatörlerimiz olmak üzere tüm sektörümüze ifade etmek istiyorum ki yerli teknolojileri üretmek üzere Türk Telekom olarak tüm kapılarımız, imkanlarımız, gönlümüz sonuna kadar açık. Buyurun yerli teknolojiyi ticari rekabet gözetmeden hep birlikte üretelim. İnanıyoruz ki her birimiz, tüm bu yapmış olduğumuz geliştirmeleri ve çalışmaları ekosistemimiz ve ülkemiz için yapıyoruz. Sektörümüzün oyuncuları olarak bizler, ortak bir akıl çerçevesinde ve iş birliği içinde hareket ettikçe teknoloji ve sanayide yerlileşme, çok daha hızlı bir şekilde artacaktır."

"'Dijital Türkiye 2030' adı altında yeni bir rapor yayınladık"

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, dijitalleşmenin, Türkiye ekonomisinin kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi sürecine ivme katacak bir unsur olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dijitalleşmesi için çalıştıklarını, bir yandan da bu alanda gelişim fırsatlarını inceleyen, kamu politikası için önemli veriler sağlayan analizlerin üretilmesine liderlik ettiklerini belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Yakın zamanda Politika Analiz Laboratuvarı iş birliğiyle 'Dijital Türkiye 2030' adı altında yeni bir rapor yayınladık. Raporda, ülkemizin dijital dönüşüm sürecinin en önemli unsurları olan toplum, şirketler, devlet ve altyapıyı mercek altına aldık. Bu dört eksende Türkiye'nin dijital dönüşümdeki durumunu, potansiyel gelişim alanlarını ve olası ekonomik etkileri, gelişmiş ülkelerle karşılaştırmalı bir perspektifle değerlendirdik.

Bildiğiniz gibi, 2030 yılı, sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla temsil edilen küresel kalkınma iş birliğinin hedef tarihi. Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği başta olmak üzere çoğu gelişmiş ülkenin dijital stratejilerinin hedef yılı da 2030. Bu tarihi hedef alarak biz de Türkiye için iddialı ve aynı zamanda doğru politikalarla erişilebilir hedeflerin belirlenmesine katkı vermeyi amaçladık."

Raporda öne çıkan bazı hususları paylaşan Aksoy, "Türkiye'de bireylerin yüzde 30'u en az temel düzeyde dijital beceriye sahipken, Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran yüzde 54 düzeyinde. Avrupa Birliği'nin resmi hedefi, 2030'da bu oranı yüzde 80'e çıkarmak. AB'nin koyduğu bu hedefe Türkiye olarak erişebilmemiz için 30 milyon kişinin temel dijital becerileri edinmesini sağlayacak bir hamleye ihtiyacımız bulunuyor." diye konuştu.

Aksoy, tüm şirketlerin en az bir yeni dijital teknoloji ürünü edinmesi yoluyla dijitalleşme seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini belirterek, özellikle mikro ve küçük işletmeler başta olmak üzere KOBİ'lerin dijital dönüşümünün desteklenmesi ve bilişim şirketlerinin gelişimine yönelik teşvik programlarının uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Vodafone olarak, ülkenin dijital geleceği açısından için kritik önemde olan politikaların geliştirilmesine katkı vermeye hazır olduklarını bildiren Aksoy, rekabeti koruyan, yatırımları teşvik eden politikaların, hem müşterilerin hem de ekosistemin refahı, nihayetinde ülkenin küresel rekabetçi potansiyeli için fayda sağlayacağını söyledi.