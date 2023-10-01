Mobilyacılar, elektrik zammına tepki gösterdi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Mobilyacılar Sitesi esnafı, sanayi elektriğine bugünden geçerli olmak üzere yapılan yüzde 20 zamma tepki gösterdi. Demir imalat ustası Mehmet Aka "Elektriğe gelen yüzde 20 zam sebebiyle bizde malzemelerimize zam yapmak zorundayız. Fakat müşteriyle bu konuda problem yaşıyoruz" dedi. Mobilyacı Ali Çağmel ise "Biz de yüzde 20 zam yapmak zorunda kalacağız. Bu da tüketiciyi mağdur ediyor yani sürekli mağdur oluyorlar. Onlar yaptıramıyor biz yapamıyoruz bu sefer çark dönmemeye başlıyor" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Mobilyacılar Sitesi esnafı, sanayi elektriğine yapılan yüzde 20 oranındaki zam ve elektrik kesintilerine tepki gösterdi.

MÜŞTERİYLE PROBLEM YAŞIYORUZ

Demir imalat ustası Mehmet Aka şöyle konuştu:

"Elektriğe gelen yüzde 20 zam sebebiyle bizde malzemelerimize zam yapmak zorundayız. Fakat müşteriyle bu konuda problem yaşıyoruz çünkü onlarda sıkıntı içerisinde oldukları için biz sürekli problem yaşıyoruz. Zaten giderler çok yüksek olduğu için bu elektriğe gelen zamlardan sonrada işçilere ödeme bile yapamıyoruz. Zaten işlerimizde durgunluk var zaten geçim şartları çok kötü. Bizde şu an ne kendimizi ne de işçilerimize para yetiştirmekte zorlanıyoruz. Ne doğru düzgün elektrik var, elektrikler de durmadan sürekli kesilmekte onun için müşteriye verdiğimiz sözlerde biz yalancı çıkıyoruz."

BİZDE YÜZDE 20 ZAM YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIZ

Mobilyacı Ali Çağmel ise şunları söyledi:

"3 seneden beri bu problem günde 4 kere 5 kere haftanın en az 3 günü burada elektrik problemi var. Bizde akşam haberlerde elektriğe yüzde 20 zam geleceğini öğrendik. Biz zaten buradaki elektriği alamıyoruz bir de tutup üstüne zam yapılıyor. Yüzde 20 zam geldi mecbur bizde yüzde 20 zam yapmak zorunda kalacağız. Bu da tüketiciyi mağdur ediyor yani sürekli mağdur oluyorlar. Hepimiz mağdur oluyoruz, tüketici mağdur olunca hepimiz mağdur oluyoruz. Onlar yaptıramıyor biz yapamıyoruz bu sefer çark dönmemeye başlıyor. Burası bildiğiniz üzere deprem bölgesi olduğundan dolayı depremden beri burada işler kısıtlandı. Haftanın önceden 6 gününün 6'sında da çalışıyorduk şuna haftanın 2 günü ya çalışıyoruz ya çalışmıyoruz depremden dolayı kimse iş yaptıramıyor zaten. Yani bunun üstüne birde ekstra zamlar bindiği zaman daha kötü bir hal alacağını düşünüyorum"