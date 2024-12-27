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Mobilya Sektörünün Geleceği Ele Alındı

Mobilya Sektörünün Geleceği Ele Alındı
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Türkiye'de İş Dünyası dergisi, Mahkeme Sohbetleri'nin 17. buluşmasında mobilya sektörünün 2024 yılı değerlendirmeleri ve 2025 yılı beklentilerini masaya yatırdı. Sektörün önde gelen isimleri, ihracatta yaşanan durgunluğu 'nadasa kalmak' olarak yorumladı.

Türkiye'de İş Dünyası dergisi, Mahkeme Sohbetleri'nin 17'ncisini gerçekleştirdi. Yılın son buluşmasında, mobilya sektöründeki gelişmeler ve geleceğe yönelik stratejiler ele alındı. Sektörün önde gelen isimlerinin bir araya geldiği toplantıda, mobilya sektörünün 2024 yılını nasıl geçirdiği, karşılaşılan zorluklar ve gelecekteki fırsatlar masaya yatırıldı.

Türkiye'de İş Dünyası dergisi, Mahkeme Sohbetleri'nin 17'ncisini gerçekleştirdi. Etkinlikte, mobilya sektörünün yıllık değerlendirmesi ele alınırken, 2025 yılıyla ilgili beklentiler ve öngörüler de paylaşıldı. Geçtiğimiz yıllara göre mobilya sektörünün ihracatında bir durgunluk olsa da sektörün önemli isimleri bu durumu "nadasa kalmak" olarak değerlendiriyor ve önümüzdeki yılın, özellikle ikinci yarısının çok daha iyi olacağının altını çiziyorlar. Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak moderatörlüğünde düzenlenen buluşmaya sektörün önde gelen isimleri katılım sağladı. Toplantıda, mobilya sektörünün 2024 yılını nasıl geçirdiği, karşılaşılan zorluklar ve gelecekteki fırsatlar masaya yatırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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