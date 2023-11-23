Mobilya Sektör Buluşmalarına Katıldı

MOBİLYA SEKTÖR BULUŞMALARINA KATILDI

Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO), 'Mobilya sektör buluşmaları' programına katıldı. Mobilya sektörünün ülke ekonomisi için önemli bir ihracaat kalemi olduğunu belirten Mustafa Elitaş, " Türkiye'nin mobilya sanayinde önemli bir ivme kaydetti. 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen bir fuarda mobilya ihracatı hedefinin 3 milyar dolarken, bugün ise hedef 6 milyar dolara çıktı. Yılın tamamlanmasına 1.5 ay kalmışken bu hedefe de mobilya sektörünün ulaşacağına inanıyorum" dedi.

Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığının enflasyonla ilgili çalışmalarına da vurgu yapan Elitaş, "Ekonominin bir dengeyle devam etmesi gerekir. Bir taraftan paramal politikaları, bir taraftan maliye politikaları, eş güdümlü olarak devam etmesi ekonomideki ısınmayı soğuturken de birden bire soğuk algınlığına meydan vermeyecek şekilde bunları yapmaları gerekir. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankası Başkanımız gerçekten ekonomik verileri, elindeki bulunan Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisiyle ilgili rakamları çok iyi bir şekilde değerlendirerek bugüne kadar götürdükleri politikalardan çok önemli adımlar attıklarını görüyoruz. Piyasada gördüğüm kadarıyla önemli bir güvenin hasıl olduğunu, inşallah bu güvenin de arttığı takdirde hızlı bir şekilde dönüşüm ve sorunların hızlı bir şekilde ortadan kalkacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. Program, Mustafa Elitaş'a günün anısına plaket takdim edilmesi ile sona erdi.