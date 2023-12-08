Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü kasım ayında 690 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek 11 ayın sonunda 7,3 milyar dolarlık ihracata ulaştı. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, sektörün ihracatında Orta Doğu, Avrupa Birliği ve Afrika ülkeleri en fazla payı aldı.

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü 11 Ayda 7,3 Milyar Dolarlık İhracata Ulaştı

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü kasım ayında 690 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek 11 ayın sonunda 7,3 milyar dolarlık ihracata ulaştı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin açıklamasına göre, kasım ayında toplam ihracat geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 5,2'lik artışla 23 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşirken, son 12 aylık ihracat yüzde 0,9 artışla 255,8 milyar dolara ulaştı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ise kasım ayında 690 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör, 11 ayın sonunda 7,3 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Sektörün ihracatından en fazla payı Orta Doğu, Avrupa Birliği ve Afrika ülkeleri aldı. 10 milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan pazarlarda yüzde 5 ve üzeri ihracat artışı yaşanan ülkelerin ilk 10 sırasında; Suudi Arabistan yüzde 257,36, Kongo Demokratik Cumhuriyeti yüzde 183,03, Malta yüzde 59,53, Ukrayna yüzde 57,19, Sırbistan yüzde 46,16, Moldova yüzde 42,21, Karadağ yüzde 32,87, Fas yüzde 31,82, Yemen yüzde 24,61 ve Beyaz Rusya yüzde 24,59 artışla yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, ihracatta yakaladıkları istikrarın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşılan kasım ayında sektör olarak sunduğumuz katkıyla gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.