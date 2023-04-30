Mobil Ödeme müşterileri harcadıkça kazanacak

Vodafone Mobil Ödeme müşterileri, mayıs ayı boyunca faturaya yansıtarak yapacakları her 10 TL'lik harcamada, dizüstü bilgisayar ya da kulaklık hediye edilecek çekilişe katılmaya hak kazanacak.

Vodafone Mobil Ödeme müşterileri, mayıs ayı boyunca faturaya yansıtarak yapacakları her 10 TL'lik harcamada, dizüstü bilgisayar ya da kulaklık hediye edilecek çekilişe katılmaya hak kazanacak.

Vodafone açıklamasına göre, şirket, müşterilerine dijital dünyada kazandıran fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'nin mayıs boyunca geçerli olacak yeni kampanyasında Vodafone Mobil Ödeme müşterileri, faturaya yansıtarak yapacakları her 10 TL'lik harcama için 1 çekiliş hakkı kazanacak. Çekilişte 1 kişiye Monster dizüstü bilgisayar, 4 kişiye ise Apple Airpods 3. nesil kulaklık hediye edilecek. Çekilişe katılmak için son tarih 2 Haziran olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları kaydetti:

"Vodafone Mobil Ödeme çözümümüzle faturalı hatlar için harcama tutarını faturaya yansıtarak, faturasız hatlar için ise harcama tutarını bakiyeden düşerek alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Dijital Abonelik, Oyun ve Uygulama Mağazası gibi iş yerlerinden yapılan alışverişlerin yanı sıra e-ticaret platformumuz Her Şey Yanımda'da yapılan harcamaları müşterilerimizin faturasına yansıtma veya ön ödemeli hatlarında bakiyeden düşme imkanı sunuyoruz. Yeni kampanyamızla Vodafone Mobil Ödeme müşterilerimiz mayıs boyunca faturaya yansıtarak yapacakları her 10 TL'lik harcama için 1 çekiliş hakkı kazanacak. Tüm müşterilerimizi kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz."