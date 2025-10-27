Haberler

Mobil İletişim Sektöründeki Şikayetler Yüzde 26 Arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre, mobil iletişim sektörüne yönelik şikayetler yılın ilk yarısında yüzde 26 artış gösterdi. En fazla şikayet 'taahhütname, cezai şart ve cayma bedeli' başlığında toplandı.

MERTKAN ORUÇ/AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilişkili kuruluşu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) mobil iletişim sektörüne ilişkin gelen şikayetlerde ilk sırayı "taahhütname, cezai şart ve cayma bedeli" başlığı aldı.

AA muhabirinin, BTK'nin posta ve elektronik haberleşme sektörleri pazar verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk yarısında bilişim teknolojileri alanındaki şikayetler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artış gösterdi.

"BTK Online Tüketici Şikayet Sistemi" üzerinden mobil, internet sağlayıcılığı, uydu, sabit telefon ve Kablo TV gibi hizmetlerde geçen yılın ilk yarısında 81 bin 271 olan şikayet sayısı, bu yıl 102 bin 712'ye çıktı.

Hizmet bazında bu yılın ocak-haziran döneminde en fazla şikayet, 49 bin 240 ile mobil iletişim alanına ilişkin yapıldı.

Geçen yılın ilk 6 ayında en çok şikayetin iletildiği "internet hizmet sağlayıcılığı" kategorisi ise bu yıl 44 bin 707 ile ikinci sırada yer aldı.

BTK'ye ocak-haziran döneminde uydu platform hizmetlerine yönelik 3 bin 699, sabit telefon hizmetlerine yönelik 4 bin 363 ve Kablo TV hizmetleri konusunda 703 şikayet ulaştı.

Mobil iletişim sektöründe en fazla şikayet konusu "taahhütname, cezai şart ve cayma bedeli", internet hizmetlerinde de "bağlantı ve hizmet kalitesi" oldu.

Uydu platform ve sabit telefon hizmetinde en fazla şikayet "abonelik işlemleri", Kablo TV hizmetinde de "bağlantı ve hizmet kalitesi"ne ilişkin yapıldı.

Postada kullanıcı şikayetleri azaldı

BTK'ye yılın ilk 6 ayında CİMER ve bireysel dilekçe yoluyla posta sektörüne ilişkin yapılan şikayetler ise geçen yılın aynı dönemine göre azaldı.

Posta sektörüne ilişkin geçen yılın ilk 6 ayında 4 bin 32 şikayet iletilirken, bu sayı bu yıl 3 bin 730'a geriledi.

Söz konusu sektöre ilişkin ocak-haziran döneminde en fazla şikayet, 1414'le "şube, acente ve personel" konusunda yapıldı.

Kayıp ve çalıntı gönderi şikayetleri de 730'la ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
