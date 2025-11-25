Haberler

Mobil Bankacılık İşlemleri Yüzde 44,5 Artarak 131,3 Trilyon Liraya Ulaştı

Güncelleme:
Türkiye'de ocak-ekim döneminde mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 7,8 milyara ulaşırken, bu işlemlerin tutarı 131,3 trilyon liraya yükseldi. Aktif bireysel dijital bankacılık müşteri sayısı 126 milyonu aştı.

MÜCAHİT ENES SEVİNÇ/MAHMUT ÇİL - Türkiye'de ocak-ekim döneminde mevduat ve yatırım bankalarında mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi yaklaşık 7,8 milyar olurken, bu işlemlerin tutarı 131,3 trilyon liraya ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye Bankalar Birliğinin "Dijital, İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri" verilerinden derlediği bilgilere göre, Eylül 2025 itibarıyla bireysel ve toplam tekilleştirilmemiş aktif dijital müşteri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 8 milyon 802 bin kişi artarak 126 milyon 104 bine ulaştı.

Bu dönemde söz konusu müşteri sayısının 121 milyon 126 bini bireysel, 4 milyon 978 bini ise kurumsal olarak kayıtlara geçti. Aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin 78 milyonu erkek, 43 milyonu ise kadın müşterilerden oluştu. Kadın ve erkeklerin oransal dağılımına bakıldığında ise erkekler aktif dijital bankacılık müşterilerinin yüzde 64'üne kadınlar ise yüzde 36'sına denk geldi.

Aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin yaş grupları bazında dağılımında ilk sırayı 49 milyon kişi ile 36-55 yaş grubu alırken, bunu 32 milyon kişi ile 26-35 yaş grubu ve 21 milyon kişi ile 18-25 yaş grubu izledi.

Mobil bankacılıkla yapılan işlemler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,5 arttı

Ocak-eylül döneminde mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 7,8 milyar olurken, toplam gerçekleştirilen işlem tutarı 131,3 trilyon liraya ulaştı. Böylece, geçen yılın 9 ayında 90 trilyon 837 milyar lira düzeyinde bulunan mobil bankacılık işlemleri bu yılın aynı döneminde yüzde 44,5 artı.

Yılın 9 ayında mobil bankacılık yoluyla gerçekleştirilen işlemlerin yöntemlerine bakıldığında 82,9 trilyon liralık para transferi, 3,9 trilyon liralık ödeme, 30,6 trilyon liralık yatırım işlemi, 9,9 trilyon liralık kredi kartı işlemi ve 3,9 trilyon liralık diğer kategorisindeki finansal işlemler gerçekleştirildi.

Eylül ayı itibarıyla tekilleştirilmemiş ve son 3 ayda en az 1 kez mobil bankacılığına girmiş müşteri sayısı 120 milyon 443 bin oldu.

İnternet Bankacılığı ile yapılan işlemler yılbaşından bu yana 50 trilyon liraya yaklaştı

İnternet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi yılın 9 ayında 285 milyon olurken, gerçekleştirilen toplam işlem tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla yaklaşık 49 trilyon liraya çıktı.

İnternet bankacılığı yoluyla gerçekleştirilen işlemlerin yöntemlerine bakıldığında söz konusu dönemde 36,2 trilyon liralık para transferi, 2,2 trilyon liralık ödeme, 8,5 trilyon liralık yatırım işlemi, 675 milyar liralık kredi kartı işlemi ve 1,4 trilyon liralık diğer kategorisinde finansal işlemler gerçekleştirildi.

Yılın 3. çeyreği itibarıyla tekilleştirilmemiş ve son 3 ayda en az 1 kez internet bankacılığına girmiş müşteri sayısı 6 milyon 275 bin oldu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
