MKE-SAHA Tedarikçi Buluşması Gerçekleştirildi

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ve SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği iş birliğinde düzenlenen MKE-SAHA Tedarikçi Buluşması, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe 600'e yakın tedarikçi katıldı ve Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ile MKE Genel Müdürü İlhami Keleş basın açıklaması yaptı.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ve SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği iş birliğinde "MKE-SAHA Tedarikçi Buluşması" ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ve SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği iş birliğinde MKE-SAHA Tedarikçi Buluşması ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirildi. Potansiyel tedarikçiler ile bir arada olmak ve ortak iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere gerçekleştirilen etkinliğe 600'e yakın tedarikçi katıldı. Etkinlik sonunda Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı MKE Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekçi ve MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ortak basın açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı MKE Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekçi, buraya gelen tedarikçilerin sergiledikleri üretim kabiliyetleri, teknolojileri ve yetenekleriyle Makine ve Kimya Endüstrisinin üretim kapasitesini ve ihracatı artırma gibi hedefleri olduklarını söyledi.

"En önemli amaçlarımızdan birisi yüksek katma değer üretmek"

Tedarikçilerle iş birliği yaparak MKE ürünlerini zenginleştirmek istediklerini belirten Bakan Yardımcısı Tüfekçi, "Daha hızlı piyasa arz etmek amaçlarımız arasında. En önemli amaçlarımızdan birisi yüksek katma değer üretmek ve bunu yapabilmek içinde üretim teknolojilerinde süreçleri hızlandıran otomasyon gibi faaliyetlere önem vermek" dedi.

"Silahlı Kuvvetlerimize ciddi yetenek kazandıracak ürün olarak çıkıyor"

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF23'te taarruzi mayınlama ile ilgili yeni bir ürün geliştirdiklerini belirterek, "Taarruzi mayınlama ile ilgili MK-84 mühimmatının deniz mayını olarak kullanılması ile ilgili yeni bir ürün geliştirdik. Bunun da IDEF23'te lansmanını yapıyor olacağız. Hem Silahlı Kuvvetlerimize ciddi yetenek kazandıracak hem de ihracat potansiyeli yüksek olacak bir ürün olarak çıkıyor. MK-84 atan bütün platformlardan, F16'dan, Akıcı'dan, Aksungur'dan atılabilecek" diye konuştu.

İhracat rakamları bu yıl 400 milyon doların üzerinde

Bu yıl ihracat rakamlarının 400 milyon doların üzerine çıktığını ifade eden MKE Genel Müdürü Keleş, "Özellikle teknoloji transferlerinde MKE ciddi ihracat potansiyeli yakaladı hat kurulumları ile ilgili olarak. Hat kurulumları ve çeşitli silahlara ilişkin hat kurumları konusunda teknoloji transferleri önemli bir potansiyel hala geldi. Şu an da 3 ülkeye hat kurulumu süreci devam ediyor. 8 ülkeyle de bu anlamda görüşmeler devam ediyor" dedi.

"MKE-SAHA Tedarikçi Buluşması" bugün saat 19.00'a kadar devam edecek. - ANKARA