MKE Genel Müdürü: Ukrayna ile Fırtına obüsü görüşmemiz yok

MKE Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş, Ukrayna ile Fırtına obüsüne ilişkin herhangi bir görüşmelerinin olmadığını belirtti. Keleş, MKE'nin potansiyel tedarikçiler ile bir araya gelerek iş birliği imkanlarını değerlendirdiği bir etkinlik düzenlendiğini söyledi. Ayrıca, MKE'nin yeni ürünlerini sergilemek için İstanbul'da yapılacak olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katılacaklarını da açıkladı.

MAKİNE Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş, Fırtına obüsüne ilişkin Ukrayna ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Tarafsızlık politikamız gereği, Ukrayna'ya doğrudan herhangi bir mühimmat satışımız söz konusu değil. MKE Ukrayna'ya doğrudan ihracat yapmadı, görüşme de yok dedi.

MKE AŞ ile Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) iş birliğiyle, MKE'nin potansiyel tedarikçiler ile bir arada olmak ve ortak iş birliği imkanlarını değerlendirmek için gerçekleştirdiği 'MKE-SAHA Tedarikçi Buluşması', Ankara Ticaret Odası Congresium Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. 600'e yakın tedarikçinin katıldığı etkinlikte, MKE tarafından sunumlar yapıldı. Etkinliğe katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ve MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, sunumlar sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

'AMACIMIZ YÜKSEK KATMA DEĞER ÜRETMEK'

Bakan Yardımcısı Tüfekçi, bu etkinlikle; tedarikçi yaygınlaştırma, birlikte katma değer üretme ve iş birlikleri yapma adına atılacak adımların temellerinin atıldığını ifade ederek, İnşallah MKE'nin köklü geçmişi ve burada bulunan tedarikçilerin halihazırda sergiledikleri üretim kabiliyetleri, teknolojileri ve yetenekleriyle MKE'nin üretim kapasitesini artırma, ihracatı artırma gibi hedeflerimiz var. Tedarikçilerle iş birliği yapmak, MKE'nin ürünlerini zenginleştirip, piyasaya daha hızlı arz etmek amaçlarımız arasında. Ama en önemli amaçlarımızdan birisi; daha yüksek katma değer üretmek ve bunu yapabilmek için de üretim teknolojilerinde süreci hızlandıran otomasyon gibi faaliyetlere önem vermek diye konuştu.

'F-16'DAN ATILACAK BİR ÜRÜN GELİŞTİRDİK'

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ise etkinliğe, şu anda çalıştıkları firmaların etkinliğe çağrılmadığını söyleyerek, Buradan muradımız; bu firmaların yeteneklerini tanıyor olmak, ihtiyaç duyacağımız konularda daha geniş bir tedarikçi ağına hitap ederek; daha rekabetçi, daha teknoloji yoğun, daha maliyet etkin ürünleri tedarik ediyor olmak. Böylece hem ürün kalitemizi yükseltmek hem de tedarik süreçlerimizi hızlı ve maliyet etkin hale getirme beklentisindeyiz dedi.

Keleş, 25-29 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yapılacak Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (İDEF), MKE'nin yeni geliştirdiği ürünleri sergileyeceklerini vurgulayarak, MK-84 mühimmatının deniz mayını olarak kullanılması ile ilgili Koç Savunma ve TÜBİTAK SAGE ile yeni bir ürün geliştirdik. MK-84'ün kanatlı güdüm kiti ile 70 kilometre ötelere atılan versiyonunu geliştirdik. Bu, hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ciddi yetenek kazandıracak, hem de ihracat potansiyeli yüksek bir ürün olarak ortaya çıkacak. F-16'dan, Akıncı'dan, Aksungur'dan atılabilecek bir mühimmat olacak diye konuştu.

'İHRACATIMIZ, 400 MİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI'

Keleş, MKE'nin 2023 yılında elde ettiği ihracat rakamlarına ilişkin de Bu yıl ihracat rakamlarımız 400 milyon doların üzerine çıktı. İkinci parti ihracatımızın süreci de devam ediyor. Özellikle teknoloji transferlerinde MKE, ciddi bir ihracat potansiyeli yakaladı. Mühimmat hat kurulumları ve çeşitli silahlara ilişkin hat kurulumları konusunda teknoloji transferleri önemli bir potansiyel haline geldi. Şu anda 3 ülkeye hat kurulum süreci devam ediyor, 8 ülkeyle bu konudaki görüşmeler devam ediyor. 2022 yılında ihracatımız 34 milyon dolardı. Oradan buralara çıktı. Tabii bunda konjonktürün de çok etkisi var ve halihazırda stoktan satışlarla bu seviyeye gelindi. Dolayısıyla ihracatın sürdürülebilir olabilmesi için daha katma değerli, teknoloji yoğun ve ortak üretime geçiyor olmamız lazım dedi.

'1-2 GÜNDE ÇOK GÜZEL HABERLER ALACAĞIZ'

Özellikle dost ve müttefik ülkelerle ortak üretim konusunda çalışmaların devam ettiğine değinen Keleş, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanımız pazar günü bizimleydi. Azerbaycan ile iki devlet bir milletiz. Dolayısıyla bu anlamda Azerbaycan, çok önemli bir potansiyel. Onun dışında; birlikte üretimler, 3'üncü ülkelere karşı müşterek üretimler, teknoloji transferleri ve yetenek konsolidasyonları söz konusu olmaya başladı. Türkiye'nin yakalamış olduğu bu ihracat rüzgarını çok iyi değerlendirme ihtiyacındayız. Malumunuz; Cumhurbaşkanımız da Körfez ülkelerinde bu tür gayretler için ziyaretlerini sürdürüyor, oradan da 1-2 gün içerisinde çok güzel haberler alıyor olacaksınız diye konuştu. Keleş, Ukrayna'nın Türkiye'den Fırtına obüsü tedarik etmek istemesiyle ilgili soruya da Ukrayna'ya hat kurulumu söz konusu değil. Fırtına obüsüne ilişkin herhangi bir görüşmemiz olmadı. Tarafsızlık politikamız gereği Ukrayna'ya doğrudan herhangi bir mühimmat satışımız söz konusu değil. MKE Ukrayna'ya doğrudan ihracat yapmadı, görüşme de yok diyerek yanıt verdi. (DHA)