Mitsubishi Electric, Win Eurasia Fuarı'nda dijital dönüşüm çözümlerini tanıttı

Mitsubishi Electric, dijital fabrika konsepti "e-F@ctory" çatısı altındaki tüm yeni nesil otomasyon çözümleriyle Win Eurasia Fuarı'na katıldı.

Şirket açıklamasına göre, iş birlikçi robotu MELFA ASSISTA, yeni ürün ailesi MELSERVO-J5, MAPS Scada çözümleri, yeni Scada ürün ailesi GENESIS64 Advanced SCADA, MELSEC iQ-R ve İQ-F Serisi PLC'ler ve 800 Serisi Frekans İnverterler ile fuarda ilgi gören şirket, hediye veren etkileşimli robot oyunu ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Dünyadaki yeni endüstri evresinin ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilen e-F@ctory konsepti, fuarda dijital dönüşümün durağı oldu. Üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin internet üzerinden haberleşmesine olanak tanıyan e-F@ctory altyapısı, fabrikadaki yöneticilerin sisteme ve raporlara uzaktan erişmesini sağlayarak 7/24 kontrol fırsatı sunuyor. Her geçen gün kişiselleşen ihtiyaçların zorunlu kıldığı esnek üretimi mümkün hale getiren bu konsept, sanayicilere küresel rekabette bir adım önde olmanın en dijital yolunu sunuyor.

Fuarın ilgi odağı olan ve süreklilik zamanı konseptiyle oluşturulan MELFA ASSISTA, insanlarla çalışabilen iş birlikçi özelliğiyle üretimde devamlılık esasına dayanıyor. Çalışma alanlarında çarpışma algılama gibi maksimum güvenliğin öncelikli tutulduğu bu teknoloji; istenildiğinde insanla çalışabilen iş birlikçi robot istenildiğinde ise endüstriyel robot olabilmesiyle dikkati çekiyor.

Fuarda sergilenen bir diğer ürün olan 800 Frekans İnverterler ise enerjiden tasarruf etme ve maliyeti en aza indirmenin yanı sıra kalite, performans ve önleyici bakım gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Akıllı fabrikaların Sanayi 4.0 çağındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen FR-E800 serisi, sahip olduğu PM motor (Permanent Magnet-Sabit Mıknatıslı motor) sürme teknolojisi ve gelişmiş OEC (Optimum Excitation Control-Optimum Uyartım Kontrolü) teknolojisi ile maksimum enerji tasarrufu sağlıyor.

ICONICS yazılım ürünü fuarın ikonik teknolojileri arasına girdi

Fuarda tanıtımı yapılan Mitsubish Electric'in grup firması, ABD merkezli SCADA ve IoT analiz yazılım şirketi ICONICS yazılım ürünü de katılımcılar tarafından ilgi gördü. Üretimin dijitalleştiği günümüzde birçok ayrıcalığıyla öne çıkan ürün; nesnelerin çalıştırma, kontrol, otomasyon ve otonom çalışma kabiliyetini korumasını sağlıyor. Cihazların birleştirilmesinin yanı sıra kullanıcılara her zamankinden daha fazla fırsat yaratan büyük miktarda verinin toplanmasına yardımcı olan ICONICS'in IoT'li SCADA'sı, bu verileri toplayarak operatöre yeni bir eyleme dönüştürülebilir zeka katmanı yaratıyor.

KPI verilerinin uçta gerçek zamanlı görselleştirilmesi için buluttaki verilere pub/sub mimarisi aracılığıyla her yerden erişilebiliyor. Microsoft Azure için çift yönlü AMQP ve üçüncü taraf bulut sağlayıcıları için MQTT, REST ve Websockets aracılığıyla buluta verimli ve güvenli bir bağlantı oluşturuyor. Maliyetleri düşüren ve üretkenliği artıran, karmaşık tesisler için kolaylaştırılmış bir yaşam döngüsü yaklaşımı sunan SCADA Maps ise devreye alma ve bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor.

Fuarda sergilenen bir diğer teknoloji ise yeni jenerasyon servo serisi MELSERVO-J5 oldu. 3,5 kHz'lik hız frekans yanıtı ile üretim makinelerinin döngü süresini azaltan bu endüstri lideri, yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli kontrol sunan tam sürücü çözümleri sağlamak için CC-Link IE TSN network'e bağlanabiliyor. MELIPC ise teknoloji tutkunlarının yakın markajında olan ürünler arasında yer aldı. Genel amaçlı uygulamalarda yararlanılan sağlam özellikleriyle öne çıkan bu teknoloji; esnekliği ile sınır bilişim, bilgi teknolojileri sistem koordinasyonu ve cihaz kontrolünde yeni değerler sunuyor. Yüksek hızda yüksek hassasiyetli cihaz kontrolü ve bilgi işleme yapılabilen MELIPC sayesinde fabrikadaki veriler dışarı çıkarılmadan tesis içerisinde gerçek zamanlı olarak analiz edilebiliyor.

Güçlü ve entegre teknoloji yelpazesi ile kapsamlı bir otomasyon çözümünün ayrılmaz parçası haline gelen MELSEC iQ-F, kolay ve akıllı sistem kurulumu özelliği ile makinayı bir sonraki endüstri düzeyine taşıyor.

Otomasyonda köprü görevi gören MELSEC iQ-R serisi ise yüksek kullanılabilirlik sağlayan proses kontrol, entegre emniyet kontrolü ile esnek sistem dizaynı ve gerçek zamanlı veri toplama/analiz/kontrol yapabilen akıllı ürünleri ile entegre bir platform sunuyor.

"Sanayi 4.0 ile hayatımız hiç olmadığı kadar dijitalleşti"

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, fuar kapsamındaki "Fabrikaların Dijital Dönüşümü ve 5G Haberleşme ile Robot Teknolojileri" oturumunda konuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizel, dünyanın geçmişten günümüze büyük bir dijital dönüşüm geçirdiğini ve geçirmeye devam ettiğini belirterek, "Yakın gelecekte dönüşümün en büyük aktörlerinden olacak 5G, yapay zeka ve robotlar, geleceğin üretim anlayışının bugünden inşa edilmesine olanak tanıyor. İlk defa 2011 yılında dile getirilen Sanayi 4.0 ile hayatımız hiç olmadığı kadar dijitalleşirken fabrikalarda dijital ikiz, siber fizik altyapılar ile çok hızlı haberleşme, davranışların interneti gibi kavramlar öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Bu noktada teknolojinin sadece makineleri değil, insanı da daha iyi anlayarak bir dijital simülasyon yarattığını aktaran Bizel, şunları kaydetti:

"Tüm bu mekanizma içinde insan kavramı kişiselleştirilebilir ve fütüristtik hizmetler için ekosistemin merkezinde yer alırken, robotlar ve yapay zeka teknolojileri ise iyi bir iş birlikçi görevi görüyor. Veriyi toplayan, depolayan, analiz ederek anlamlı birer çıktıya dönüştüren ve makinelerin kendi içinde haberleşebildiği dijital fabrika yaklaşımı, rekabet düzeninde ise giderek daha fazla belirleyici oluyor. Biz Mitsubishi Electric olarak e-F@ctory konseptimiz ile fabrikaların dijitalleşen hayatımıza uyumlanmasını kolaylaştırıyor, tescilli markamız MAISART yapay zeka teknolojisi ile üretim hatlarını daha esnek hale getiriyoruz. CLPA'nın CC-Link teknolojisini kullanarak akıllı sensörlerin topladığı verileri en hızlı şekilde iletebilen fabrikalarla geleceğin üretim vizyonunu inşa ediyoruz."