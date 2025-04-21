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Mitsubishi Electric Türkiye, Sürdürülebilir Veri Merkezleri Vizyonunu Paylaştı

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Mitsubishi Electric Türkiye, Data Center Ankara etkinliğinde veri merkezlerinin kesintisiz, verimli ve sürdürülebilir yapılar haline gelmesi için çözüm ve sistemlerini tanıttı. Etkinlikte, IT soğutma sistemleri ve merkezi kontrol teknolojileri hakkında bilgi verildi.

Mitsubishi Electric Türkiye, Data Center Ankara'da veri merkezlerinin kesintisiz, verimli ve sürdürülebilir yapılara yönelik vizyonunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Data Center Ankara etkinliği, bilişim teknolojileri altyapısında görev alan tasarımcılar, karar vericiler ve işletmecilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mitsubishi Electric Türkiye, etkinlikte, veri merkezlerinin, verimli ve sürdürülebilir yapılar haline gelmesine katkı sağlayacak çözüm ve sistemlerini paylaştı.

Etkinlik boyunca şirket yetkilileri tarafından, sürdürülebilir ve yüksek verimli çalışan IT soğutma ve merkezi kontrol teknolojilerine (DCIM/SCADA) ilişkin sektör temsilcilerine bilgi aktarımı yapıldı.

Mitsubishi Electric Türkiye, özellikle IT soğutma sistemleri ve merkezi kontrol teknolojileri ile veri merkezlerinin sürdürülebilir ve yüksek verimli çalışmasına katkı sağlıyor.

Şirket, sadece bugünün değil, geleceğin de ihtiyaçlarını karşılamak adına yapay zeka destekli kontrol ve mobil altyapı çözümleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

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Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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