Mitsubishi Electric Türkiye, İTÜ öğrencilerine sektörü ve deneyimlerini anlattı

Mitsubishi Electric Türkiye üst yönetimi, IEEE İTÜ öğrenci kulübü tarafından düzenlenen 14. Communications Week (ComWeek) etkinliği kapsamında İTÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerine sektörü ve deneyimlerini anlattı.

Mitsubishi Electric Türkiye üst yönetimi, IEEE İTÜ öğrenci kulübü tarafından düzenlenen 14. Communications Week (ComWeek) etkinliği kapsamında İTÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerine sektörü ve deneyimlerini anlattı.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, bilişim ve haberleşme sektörlerine ilgi duyan öğrencilere bu alanlardaki en yeni gelişmelerle ilgili bilgi vermek, yönelebilecekleri farklı alanları tanıtmak, eğitim ve workshop'larla onların gelişimlerine destek olmak, iş ve staj imkanları yaratmak amacıyla her yıl alanlarının öncüsü kurum ve yöneticilerin katılımıyla düzenlenen etkinlik bu yıl 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Ömer Korzay Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen özel oturumda Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Genel Müdürü Yenal Altaç, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Nurettin Geçgel, Mitsubishi Electric İnsan Kaynakları Lideri Kaan Gürışık ve Mitsubishi Electric Türkiye Pazarlama ve Ürün Yönetimi Lideri Murat Hoşgör öğrencilere sektöre ve Mitsubishi Electric'in faaliyetlerine dair bilgiler verdi.

İş yaşamında uzun yıllara dayanan birikimlerini gençlerle paylaşan yöneticiler, kendi iş yaşamlarından örnek hikayelerle de gençlere yol gösterdi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, gelen sorularla interaktif, keyifli bir sohbete dönüştü.

Açıklamaya göre, Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Genel Müdürü Yenal Altaç, toplantıda yaptığı konuşmada, iş dünyasında başarılı bir lider olmanın insani ve teknik yönlerinden, iş yaşamında kendi yaşadığı gerçek deneyimlerden verdiği örneklerle bahsetti.

Mitsubishi Electric Türkiye olarak insana yatırıma büyük önem verdiklerinin altını çizen Altaç, "Başarıya giden yolda akılcı yöntemlerle verimli çalışma büyük önem taşıyor. En önemlisi hedefi belirlemek, hedefe ulaşmak için çok çalışmak ve vazgeçmemek" diyerek gençlere yol gösterdi.

Altaç, Mitsubishi Electric Türkiye'nin kurumsal mottosu "Daha İyisi İçin Değişim" anlayışı doğrultusunda her ürününde temel felsefesinin daha iyi kullanıcı deneyimi, daha yüksek enerji verimi ve daha düşük çevresel etki olduğuna dikkati çekerek, "2024 yılında gelişmiş teknolojilere sahip, yüksek enerji verimliliği sunan, çevreye duyarlı ürün ve hizmet kimliğimiz yine ön planda olacak." ifadelerini kullandı.

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Nurettin Geçgel de Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri olarak hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik konularında katma değer sağlayan yenilikçi otomasyon konsept ve çözümlerimizle üreticilere geleceğin akıllı dijital fabrikalarını bugünden kurmalarına destek olduklarını kaydetti.

Geçgel, "Dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ve tescilli MAISART AI teknolojimiz ile şirketlerin yapay zekadan üst düzeyde fayda elde etmelerini sağlıyoruz. Mitsubishi Electric'in yapay zeka teknolojisi üretim hatlarının daha verimli bir şekilde tasarlanmasına, üretkenliğin ve verimliliğin artmasına önemli katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Mitsubishi Electric Türkiye Pazarlama ve Ürün Yönetimi Lideri Murat Hoşgör ise pazarlama, pazarlama iletişimi ve stratejileri, pazarlamanın mühendislik ve teknoloji ile ilişkisi üzerine bilgi ve görüşlerini paylaştı.

"Yeni mezun programı ve yetenek yönetimi sistemi ile şirketin yetenek havuzunu dinamik tutuyoruz"

Mitsubishi Electric İnsan Kaynakları Lideri Kaan Gürışık da yoğun rekabete sahne olan teknoloji alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak Mitsubishi Electric Türkiye'nin insan kaynağı açısından yenilikçi zihinlerin de şirket bünyesinde var olmasının en az deneyim kadar önem taşıdığına inandığını, bu nedenle şirkete genç yetenekleri katmayı çok önemsediklerini kaydetti.

Yeni mezun programı ve yetenek yönetimi sistemi ile şirketin yetenek havuzunu dinamik tuttuklarını anlatan Gürışık, şunları kaydetti:

"2024 yılında yeni mezun programımızı genişletmeyi ve şirketimize daha fazla yeni mezun arkadaşımızı katmayı hedefliyoruz. Yeni mezunlarımızın ufkunu açacak ve onlara uluslararası çalışma kası sağlayacak yurt dışı çalışma programlarını güçlendireceğiz. Üniversite öğrencilerine yönelik alternatif staj ve çalışma modelleri geliştirmeyi ve yurt genelinde destek verdiğimiz üniversitelerin sayısını artırıp endüstride çok ihtiyaç duyulan ürünlerimize hakim, nitelikli bilgilerle donatılmış insan kaynağının yetişmesine katkımızı artırmayı da hedefliyoruz."