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Mitsubishi Electric Türkiye, İnşaat Şirketleri ve Tedarikçi Buluşmaları'nda Yer Aldı

Mitsubishi Electric Türkiye, İnşaat Şirketleri ve Tedarikçi Buluşmaları'nda Yer Aldı
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Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, iklimlendirme sektöründeki yenilikçi ürün ve hizmetlerini tanıttı. Etkinlik, inşaat sektörünün önde gelen şirketleriyle tedarikçilerini bir araya getirerek işbirliği fırsatları oluşturmayı hedefliyor.

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) tarafından düzenlenen "İnşaat Şirketleri ve Tedarikçi Firma Buluşmaları"nda tek iklimlendirme markası olarak yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlik, inşaat sektörünün önde gelen şirketleriyle tedarikçilerini bir araya getirdi.

Birebir görüşmelerle işbirliği fırsatlarının artırılmasının hedeflendiği etkinlikte, Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, yenilikçi ürünlerini ve hizmetlerini sektör temsilcilerine tanıttı.

Etkinliğin açılış törenine, Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu ile Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Genel Müdürü Zeki Kalaycılar katıldı.

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Satış Departman Müdürü Uğur Aslan da etkinlik kapsamında, iklimlendirme sektöründeki uzmanlık ve çözüm odaklı yaklaşımlarını sektör profesyonelleriyle paylaştı.

İnşaat sektörünün önemli temsilcileriyle gerçekleştirilen buluşma, yeni işbirlikleri geliştirmek ve sektördeki en son teknolojileri paylaşmak açısından önemli bir platform sundu.

Şirket, inşaat sektöründe sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmak ve yenilikçi çözümler sunmak amacıyla katıldığı etkinlikte, sektör profesyonelleriyle bilgi alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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