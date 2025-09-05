Mitsubishi Electric Türkiye, İklimlendirme Araştırmasıyla Ödül Aldı

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, iklimlendirme alanında yürüttüğü "İklimlendirme Pazarı Tüketici Dinamiklerini Anlama" araştırması ile Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TÜAD tarafından yılın başarılı pazarlama ve kamuoyu araştırmalarını ödüllendirmek amacıyla Baykuş Ödülleri Töreni düzenlendi. Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, müşteri odaklı stratejilerine yönelik araştırmasıyla "Kaşif Baykuş" kategorisinde Gümüş Ödül'ün sahibi oldu.

Ödül törenine, Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Ürün ve Pazarlama Birim Müdürü Murat Hoşgör, Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Pazarlama Danışmanı Ali Çalt ve Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Pazarlama Uzmanı Can İnal katıldı.

Kaşif Baykuş ödülünün, tüketici davranışlarına ilişkin yeni tespitler yapan araştırmalara verildiği belirtilerek, Türkiye genelinde yapılan araştırmanın, evlerin iklimlendirilmesinde klima sistemlerinin giderek daha önemli bir rol oynadığını ve tüketicilerin bilinçlenmesiyle birlikte sektörün kalite standartlarının yükseldiğini gösterdiği ifade edildi.

Klima kullanıcılarının önemli bir kısmının cihazlarını hem ısıtma hem de soğutma amacıyla kullandığı, dayanıklılık, fiyat-performans, hava temizleme ve nem alma gibi özelliklerin tercih nedenleri arasında öne çıktığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Ürün ve Pazarlama Birim Müdürü Murat Hoşgör, hedef kitlenin doğru anlaşılmasının önemine işaret ederek, "Dolayısıyla en doğru metodolojiyi kullanarak beklentileri dinamik bir şekilde analiz ediyor ve bu beklentilere uygun deneyimler geliştiriyoruz. Bizim için müşteri deneyimi, tüketicinin ihtiyacının farkına varmasından başlayarak satış sonrası hizmetlere kadar uzanan duyusal, duygusal ve bilişsel anlamda bütünsel bir yolculuk." ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik sundukları iklimlendirme çözümleriyle gelecekteki ihtiyaçları da karşılamayı hedeflediklerinin altını çizen Hoşgör, "Bu vizyonla hareket ederek, her adımda müşteri deneyimini daha üst seviyeye taşımayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu bakış açısıyla hedef kitlemizi dinlemeye her yıl proaktif olarak devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.