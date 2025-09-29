Mitsubishi Electric Türkiye'de Sürdürülebilirlik İçin Yeni Projeler Geliştiriyor

Mitsubishi Electric, küresel sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda geliştirdiği projeleri Türkiye'deki operasyonlarına da entegre ederek geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2050 Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu kapsamında "net sıfır" hedefini sürdüren Mitsubishi Electric, Türkiye'de de söz konusu vizyonu ileriye taşıyor.

Enerji verimli ürünler sunmanın yanı sıra döngüsel ekonomi uygulamaları ve sürdürülebilir dijital dönüşüm projeleriyle şirket, katma değer oluşturuyor.

Mitsubishi Electric Türkiye CNC Yenileme Merkezi'nde, eski veya arızalı ürünler, orijinal parçalar kullanılarak şirketin küresel kalite standartlarında yenileniyor ve yeni ürün garantisiyle tekrar üreticilerin kullanımına sunuluyor.

Süreçler, test edilmiş ve onaylanmış prosedürler doğrultusunda yürütülüyor. Bu sayede işletmeler, özellikle uzun vadede aktif kullanılan üretim hatlarında, mevcut cihazlarına küçük ölçekli yatırımlar yaparak sürdürülebilir çözümlere ulaşabiliyor.

Merkez, Mitsubishi Electric şirketleri kapsamında dünya genelinde açılan 7. merkez olma özelliğini taşıyor.

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri, merkez aracılığıyla çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra döngüsel ekonominin parçası olarak yerli üretimi destekliyor ve sanayinin gelişimine katkıda bulunuyor.

"CNC pazarı yüksek uzmanlık gerektiren stratejik bir alan"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Nurettin Geçgel, yenileme merkeziyle yalnızca ürünlerin ömrünü uzatmakla kalmadıklarını, aynı zamanda CNC teknolojilerinin sürdürülebilirliğine de katkı sağladıklarını belirtti.

CNC pazarının, yüksek uzmanlık gerektiren stratejik alan olduğunu aktaran Geçgel, şunları kaydetti:

"Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri olarak sahip olduğumuz uzmanlık ve güçlü kadromuz sayesinde bu ihtiyacı karşılayabiliyor, üreticilere global kalite standartları ve güvenceyle maliyet avantajı sunuyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonumuzu işletmelerin üretim süreçlerine taşıyor, Türkiye'den yükselen gücümüzle dünya genelinde daha sürdürülebilir üretim ekosistemine katkı sağlamayı amaçlıyoruz."