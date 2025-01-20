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Mitsubishi Electric Türkiye, 2024 Vizyonunu İş Ortaklarıyla Paylaştı

Mitsubishi Electric Türkiye, 2024 Vizyonunu İş Ortaklarıyla Paylaştı
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Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, iş ortaklarıyla düzenlediği toplantılarda ekonomik konjonktürü, 2024 hedeflerini ve dijitalleşme yatırımlarını masaya yatırdı. Şirket, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, iş ortaklarıyla düzenlediği iletişim toplantılarında ekonomik konjonktüre ve 2024'e yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, hayata geçireceği kısa, orta ve uzun vadeli planları masaya yatırdı. Toplantının içeriğinde yer alan diğer konu ise iş süreçlerini yalınlaştıracak ve hızını artıracak dijitalleşme yatırımlarının artarak devam etmesi oldu.

Şirket, yatırımlarla müşterilerine sağladığı kaliteyi, iş ortaklarına da sürdürülebilir bir şekilde yansıtmaya devam edecek.

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, Başkan Yardımcıları Kerem Ongan ve Jun Horibe'nin de katıldığı toplantılara, 5 bölgede 300'e yakın bayi ve yetkili servis katılım gösterdi.

Toplantılar, şirketin iş ortaklarıyla bağlarını güçlendirmek ve hedeflerini daha net paylaşmak adına önemli bir adım olurken, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturma konusundaki kararlılık da vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Genel Müdürü Zeki Kalaycılar, paydaşlarla işbirliklerini daha ileriye taşıyarak mükemmel müşteri deneyimi hedeflerine ulaşacaklarına vurgulayarak, gelecek vizyonlarını 5 temel yapı taşı üzerine inşa ettiklerini belirtti.

Kalaycılar, temel yapıların "Şeffaflık", "Güvenilirlik", "Dijitalleşme ve Verimlilik", "Müşteri Odaklılık" ve "Sahadaki Ayak İzini Artırmak" olduğunu kaydederek, "Değerli iş ortaklarımızla interaktif, güvene dayalı ve güçlü ilişkiler kurmaya devam edeceğiz. Başarının ancak tüm paydaşlarımızla iyi bir takım oyunuyle elde edilebileceğine inanıyoruz. Bu toplantılarla hedeflerimizi daha açık bir şekilde paylaşarak, ortak bir vizyon etrafında birleşiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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