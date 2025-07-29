Mitsubishi Electric'ten Yeni MX Controller Serisi Tanıtıldı

Mitsubishi Electric Corporation, ileri seviye kontrol teknolojilerine sahip MX Controller serisini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MX-R ve MX-F modellerinden oluşan seri, sıra ve hareket kontrolü ile ağ iletişimini tek modülde birleştirerek donanım ihtiyacını azaltıyor, sistem mimarisini sadeleştiriyor ve mühendislik süreçlerini hızlandırıyor.

Kompakt kontrol panoları, basitleştirilmiş kablolama ve daha kolay bakım imkanı sağlayan yapı, yüksek performanstan ödün vermeden üretim süreçlerinin verimliliğini artırmayı hedefliyor.

MX Controller, mühendislik hassasiyeti, akıllı entegrasyon, siber güvenlik ve güvenilirlik olmak üzere dört temel yetkinliği bir arada sunuyor.

Serideki MX-F modeli, dar alanlı ve maliyet hassasiyetinin yüksek olduğu üretim ortamlarında tercih edilirken, MX-R modeli ise çok eksenli senkronizasyonun önemli olduğu batarya ve yarı iletken üretimi gibi karmaşık uygulamalara yönelik performans sunuyor.

Gelişmiş mimarisiyle öne çıkan sistem, 0,125 milisaniyeye kadar inen senkronizasyon döngüleri, 1 mikrosaniye hassasiyetle mark algılama ve kesici kontrolü gibi özelliklerle donatıldı. Her eksen için farklı hesaplama döngülerini desteklemesi, üretimde esneklik ve dar toleranslara olanak tanıyor.

OPC UA, MQTT ve CC-Link IE TSN gibi yaygın protokolleri destekleyen MX Controller, robotlar, sensörler ve SCADA sistemleriyle kolay entegrasyon sunuyor. Yüksek performanslı çok çekirdekli işlemcisi ve geniş bellek altyapısı, hem gerçek zamanlı kontrol hem de veri analitiği için güçlü bir zemin sağlıyor.

iQ-R ve iQ-F modülleriyle uyumlu yapı, üreticilere mevcut sistemlerini koruyarak kademeli geçiş imkanı sunuyor.

Siber güvenlik ve sistem sürekliliği ön planda

IEC 62443-4-1 ve 62443-4-2 güvenlik standartlarına uygun şekilde TÜV Rheinland tarafından sertifikalandırılan sistem, şifreli iletişim, kullanıcı doğrulama ve güvenli veri saklama gibi yerleşik özelliklerle siber tehditlere karşı koruma sağlıyor.

Yerleşik teşhis ve otomatik arıza kaydı fonksiyonları sayesinde beklenmedik durumlara hızlı müdahale imkanı sunan yapı, geriye dönük uyumluluk sayesinde mevcut bileşenlerle geliştirme yapılabilmesine olanak tanıyor.

"MX Controller, birçok gelişmiş fonksiyonu tek bir platformda sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric EMEA Bölgesi Kontrolörler Stratejik Ürün Müdürü Daniel Sperlich, üretim süreçlerinin bugün geldiği noktada, yalnızca hızlı değil, aynı zamanda entegre ve esnek kontrol yetkinliklerine sahip sistemlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Sperlich, "MX Controller, yüksek hızlı PLC fonksiyonları, hassas hareket kontrolü, IO/OT entegrasyonu, siber güvenlik ve daha birçok gelişmiş fonksiyonu tek bir platformda sunarak bu ihtiyaca güçlü bir yanıt veriyor." ifadelerini kullandı.

Üretim hatlarındaki en ileri senkronizasyonun dahi zaman zaman beklenmedik sorunlarla karşı karşıya kalabildiğini aktaran Sperlich, bu noktada hızlı ve doğru teşhisin, üretkenliğin korunması için kritik rol oynadığını kaydetti.

Sperlich, mekanik sorunlar veya dış etkenler nedeniyle beklenmedik aksaklıkların meydana gelebileceğini hatırlatarak, "Bu gibi durumlarda, araç kamerası mantığıyla üretim verileri ve video kayıtları döngü hassasiyetinde otomatik olarak kaydediliyor. Yazılım ve yapay zeka desteğimizle, makineler kısa sürede tekrar devreye alınabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.