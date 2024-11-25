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Mitsubishi Electric, Iconics ve EcoAdviser Platformlarını Entegre Etti

Mitsubishi Electric, Iconics ve EcoAdviser Platformlarını Entegre Etti
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Mitsubishi Electric, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirlik sağlamak amacıyla yapay zeka destekli Iconics ve EcoAdviser platformlarının entegrasyonunu tanıttı. Bu entegrasyon, endüstriyel otomasyonu ve enerji yönetimini bir araya getirerek maliyet tasarrufu ve performans artışı sunuyor.

Mitsubishi Electric, yapay zeka yetenekleriyle tasarlanan Iconics ve EcoAdviser platformlarının entegrasyonunu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu kombinasyon, farklı sektörlerdeki işletmelere operasyonel verimlilik, sürdürülebilirlik ve önemli maliyet tasarrufları sağlama potansiyeli sunuyor.

Mitsubishi Electric'in entegre Iconics ve EcoAdviser platformları, endüstriyel otomasyon ve enerji yönetimi için birleşik çözüm sunuyor. Bu güçlü sinerji, operasyonel verimliliği artırıyor ve sürdürülebilirliği teşvik ediyor. Öte yandan maliyet tasarrufu sağlayarak işletmelerin performansını ve rekabet gücünü artırıyor.

Iconics ve EcoAdviser, birleşik veri yapısıyla enerji optimizasyonunu gerçek zamanlı veri görselleştirmesiyle birleştirerek yönetimi sadeleştiriyor. Gelişmiş operasyonel iyileştirmeler, enerji kayıplarını ve etkileyen faktörleri analiz edip tahmin ederek, proaktif ve zamanında müdahalelere olanak tanıyor. Entegre kontrol panelleri ve raporlama sistemi ise özelleştirilebilir gösterge panelleri ve kapsamlı raporlarla, operasyonların ve enerji yönetiminin her yönünü etkili bir şekilde takip ediyor.

Mitsubishi Electric'in entegre Iconics ve EcoAdviser platformları, paydaşlar için de önemli avantajlar sağlıyor. Bu sayede fabrika yöneticileri, operasyonlarını kapsamlı bir şekilde izleyerek daha bilinçli kararlar alırken, süreçler üzerinde detaylı kontrol sağlayabiliyor. Mühendisler ve teknisyenler ise entegre teşhis araçlarıyla proaktif bakım yaparak sorunları hızla tespit edip çözme avantajına sahip oluyor.

Takeda, Iconics ve EcoAdviser platformlarının üç temel özelliğini "enerji analitiği", "ayrıntılı gösterge panelleri" ve "otomatik raporlama" olarak sıralıyor.

Iconics ve EcoAdviser, enerji kayıplarını analiz ederek optimizasyon fırsatlarını belirlerken, ayrıntılı gösterge panelleriyle enerji ölçümlerine kapsamlı bir perspektif sunuyor. Otomatik raporlama özelliği ise enerji tüketimi ve verimliliği hakkında ayrıntılı ve kapsamlı raporlar hazırlayarak süreci daha verimli hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Avrupa Fabrika Otomasyon Sistemleri Stratejik Ürün ve Ticari Pazarlama Teknik Pazarlama Yöneticisi Yasuharu Takeda, Iconics'in otomasyon yazılımı ve sürdürülebilirlik çözümlerindeki uzmanlığını EcoAdviser'in enerji tasarrufu yetenekleriyle bir araya getirdiğini belirtti.

Bu entegrasyonun, endüstriyel verimliliği artırmaya yönelik kapsamlı bir yaklaşım sunduğunu aktaran Takeda, "Makine yönetimi ve enerji tüketiminden, veri analizi ve mevzuat uyumluluğuna kadar üretimin birçok yönünü ele alıyor. Ayrıca endüstriyel işletmelere, operasyonlarını optimize etmek ve sürdürülebilirlik çabalarını geliştirmek için güçlü araçlar sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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