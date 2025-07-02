Mitsubishi Electric, Clarivate Top 100 Yenilikçi Listesine 13. Kez Girdi

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Mitsubishi Electric Corporation, Clarivate Plc tarafından hazırlanan 'Clarivate Top 100 Küresel Yenilikçiler 2025' listesinde 13. kez yer aldı. Şirket, fikri mülkiyet alanındaki başarısını sürdürürken, sürdürülebilir geleceğe yönelik dış işbirliklerini teşvik etmeye devam ediyor.

Mitsubishi Electric Corporation, Clarivate Plc tarafından hazırlanan "Clarivate Top 100 Küresel Yenilikçiler 2025" listesinde 13'üncü kez yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, bu yıl da listeye girerek fikri mülkiyet alanındaki başarısını sürdürdü.

Mitsubishi Electric, fikri mülkiyeti gelecekteki büyüme ve gelişimi için kritik bir iş kaynağı olarak görürken, IP faaliyetlerini iş ve AR-GE stratejileriyle entegre ediyor.

Bu doğrultuda şirket, Ekim 2021'de başlattığı Open Technology Bank girişimiyle fikri mülkiyet haklarını kullanarak sürdürülebilir bir gelecek için dış işbirliklerini teşvik etmeye yönelik çalışmalarına başladı.

Mitsubishi Electric, toplumsal sorunlara çözüm sunan ve sürdürülebilirliği destekleyen yeni değerler oluşturma hedefiyle IP faaliyetlerini güçlendirmeye devam etmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Kurumsal Fikri Mülkiyet Bölümü Kıdemli Genel Müdürü ve Kurumsal Yönetici Yasushi Sogabe, "Mitsubishi Electric olarak, IP faaliyetlerimizi iş ve geliştirme stratejileriyle entegre ederek dünya çapında daha yüksek kaliteli fikri mülkiyet hakları elde etmeye odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.

Standardizasyon çalışmalarıyla işbirliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini aktaran Sogabe, 2021 mali yılından bu yana IP haklarını kullanarak dış işbirlikleri yürüttüklerini kaydetti.

Sogabe, gelecek dönemde de modern dünyadaki zorlukların çözümüne katkı sunacak IP faaliyetlerini teşvik etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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