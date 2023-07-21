Mitsubishi Electric, CDP Tedarikçi İlişkileri Derecelendirme Programında Lider Seçildi

Mitsubishi Electric, çevreye yönelik eylemleri sebebiyle CDP tarafından yürütülen Tedarikçi İlişkileri Derecelendirme programında en yüksek değerlendirme olan '2022 Tedarikçi İlişkileri Lideri' unvanını kazandı.

Mitsubishi Electric, tedarik zincirleriyle ilgili çevreye yönelik eylemleri sebebiyle çevresel bilgilendirmeyi destekleyen ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan CDP tarafından yürütülen CDP Tedarikçi İlişkileri Derecelendirme programında en yüksek değerlendirme olan "2022 Tedarikçi İlişkileri Lideri" unvanını kazandı.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric tedarik zinciri boyunca sera gazı emisyonlarını ve iklim değişikliği riskini azaltmaya yönelik öncelikli eylemleri ve stratejileri için 2020'den bu yana üst üste 3. ve toplamda 6. kez birinci sırayı almış oldu.

CDP Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi, tedarik zinciri boyunca iklim değişikliğini ele almak için tedarikçileriyle birlikte çalışan şirketlerin faaliyetlerini değerlendiriyor. 2022 yılında değerlendirilen şirketlerin en iyi yüzde 8'i en yüksek puan alan Tedarikçi İlişkileri Liderleri olarak seçildi.

Mitsubishi Electric'in çevre girişimleri, şirketin "herkes için daha iyi bir geleceği sürdürmek için hava, kara ve su kaynaklarını kalplerimiz ve teknolojilerimizle korumayı" beyan eden ve 2050 yılına kadar şirketin değer zincirleri boyunca sera gazlarını azaltarak net sıfır karbondioksit emisyonuna ulaşmayı hedefleyen Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050 politikasını yansıtıyor.

Şirket, küresel değer zincirleri, enerji tasarruflu ürünler, sistemler ve son teknoloji altyapı çalışmaları açısından çevresel etkiyi azaltmak, nihai olarak dekarbonizasyon ve daha sürdürülebilir bir küresel çevreyi gerçekleştirmek için tedarikçileriyle birlikte çalışmaya devam edecek.