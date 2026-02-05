Haberler

Mitsubishi Electric, AG MELCO Elevator'ın satın alımını tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mitsubishi Electric, Dubai merkezli AG MELCO Elevator şirketinin hisselerinin tamamını satın alarak, bina sistemleri iş kolundaki büyüme stratejisini güçlendirdi. Anlaşma, Mitsubishi Electric ile Al Ghurair Investment arasındaki 50 yıllık işbirliğinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mitsubishi Electric, küresel bina sistemleri iş kolundaki büyüme stratejisi kapsamında, AG MELCO Elevator Co. L.L.C.'nin tüm hisselerinin satın alım sürecini tamamladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Emirliği'nde faaliyet gösteren AG MELCO Elevator'ın, Rawafed Almustaqbal Group L.L.C.'ye ait hisseleri devralmasıyla şirketin tamamına sahip oldu.

Mitsubishi Electric ve Tokyo merkezli iştiraki Mitsubishi Electric Building Solutions Corporation, büyüme odaklı iş kollarından biri olan bina sistemleri alanında asansör bakım ve yenileme hizmetlerini güçlendirmeyi planlıyor.

Söz konusu pazarın gelecek dönemde artan bir taleple büyümesi beklenirken, anlaşma, Mitsubishi Electric ile Al Ghurair Investment arasındaki yaklaşık 50 yıllık güçlü ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Orta Doğu başta olmak üzere Güney Asya, Afrika ve Orta Asya da dahil geniş bir coğrafyada faaliyet göstererek yüksek kaliteli hizmet anlayışıyla güçlü bir itibar oluşturan AG MELCO Elevator 1975'te kuruldu.

Çok markalı bakım ve yenileme alanında biriken teknik yetkinlik ve uzmanlık, şirketin bölgedeki güvenilir konumunu pekiştirdi.

Mitsubishi Electric ve Mitsubishi Electric Building Solutions, satın almayla yönetim kaynaklarını entegre etmeyi, karar alma süreçlerini hızlandırmayı ve Orta Doğu ile diğer bölgelerde operasyonel verimlilik ve rekabetçiliği artırmayı hedefliyor. Söz konusu adım, şirketin küresel bina sistemleri iş kolundaki büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Satın almanın Mitsubishi Electric'in martta sona erecek mali yıla ilişkin finansal sonuçlarına etkisi, şirketin 31 Ekim 2025'te açıkladığı finansal tahminlere dahil edildi.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülben Ergen'i yerden yere vurdu
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülben Ergen'i yerden yere vurdu
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü

"Oğlum 'burada sapıkça şeyler oluyor' demiş, kesin bir şey gördü"